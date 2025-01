¿Kate Middleton o Pippa Middleton? Cuál de las dos hermanas tiene mayor fortuna (la respuesta te sorprenderá)

Kate y Pippa Middleton son grandes figuras de la realeza y la alta sociedad británica, pero no siempre fue así, vienen de una familia trabajadora que supo cómo ganar millones de libras y hoy cada una de ellas cuenta con un basto patrimonio.

En 1987, Michael y Carole Middleton, padres de Kate Middleton, Pippa y James, fundaron Party Pieces, una empresa dedicada a los suministros para fiestas infantiles. El éxito fue tal que los hizo millonarios y con ello enviaron a sus tres hijos a escuelas de prestigio, donde Kate Middleton conoció al príncipe William.

En esta empresa familiar trabajaron todos los Middleton, incluyendo a la actual princesa de Gales, sin embargo, vendieron esta compañía en 2023 luego de que se diera a conocer que atravesaba por una delicada situación económica.

Hoy en día, Kate Middleton es la princesa de Gales, esposa del príncipe William, heredero directo al trono, mientras que Pippa Middleton ha probado suerte como escritora, como empresaria y está casada con James Matthews, un rico empresario con un título nobiliario escosés.

Kate Middleton Instagram @princeandprincessofwales

¿Quién tiene mayor fortuna, Kate Middleton o Pippa Middleton?

De acuerdo con Celebrity Net Worth, Pippa Middleton tiene un patrimonio neto de 50 millones de dólares.

Según dio a conocer Express UK en 2022, Pippa Middleton incursionó en las relaciones públicas trabajando para una empresa dedicada a los artículos de lujo, además, se dedicó a la gestión de eventos para una empresa con sede en Londres.

En 2012 escribió su primer libro ‘Celebrate: A Year of British festivities for Families and Friends’, por el que cobró unos 537 mil euros solo por el adelanto, aunque el libro de etiqueta resultó ser un fracaso. En 2016 publicó otro libro de recetas, pro se desconocen sus ganancias exactas por esto.

También tuvo su propia empresa, la cual fundó en 2013, PXM Enterprises Limited, pero cerró en 2017.

Además su marido es un empresario bastante acaudalado, trabaja como gestor de fondos en Londres y en un futuro heredará la fortuna de su padre, David Matthews, que, tras lanzarse al sector del automóvil y los hoteles de lujo, amasa un capital de más de 2 mil 600 millones de euros.

Por su parte, Celebrity Net Worth señala que Kate Middleton tiene un patrimonio neto de 10 millones de dólares, mucho menos que su hermana.

Antes de casarse con el hijo mayor de la princesa Diana, Kate Middleton trabajó en la cadena de ropa británica Jigsaw como asistente de compras de accesorios a tiempo parcial en 2008. Después, se fue a trabajar a la empresa de sus padres, la cual tenía un valor de alrededor de 30 millones de libras antes de la pandemia.

Kate Middleton dejó su trabajo unos meses antes de su boda real en 2011. Time ha estimado que el patrimonio de la princesa de Gales era de alrededor de 5,3 millones de libras antes de unirse a la Familia Real.

La mayor parte del patrimonio neto de Kate Middleton viene del negocio familiar, según explicó Express UK, además, tanto ella como su esposo, reciben dinero como miembros de la realeza que trabajan.