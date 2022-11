Kate Middleton y William terminaron por esta razón antes de casarse

Se reveló que antes de que el príncipe William y Kate Middleton se casaran, terminaron su relación debido a una fuerte crisis.

Actualmente, los ahora llamados príncipes de Gales, Kate Middleton y William son una de las parejas más sólidas y queridas de la realeza, sin embargo, se dice que antes de casarse atravesaron una fuerte crisis que los llevó a una momentánea ruptura.

Según el diario The Sun, el príncipe William dejó por teléfono a Kate Middleton, mientras salía de fiesta con otras mujeres. Aunque más tarde, le entregaría el anillo de compromiso de su fallecida mamá, la princesa Lady Di.

Realmente la relación de los príncipes de Gales peligró hace unos años, aunque hoy son una de las parejas más queridas. En primavera del 2007, Kate y William atravesaron una fuerte crisis, debido a que al parecer, el hijo del rey Carlos III, se habría distanciado de su novia tras graduarse de Sandhurst, ya que servía en el Ejercito, lo que hacía que estuviera fuera de Londres al menos 5 días a la semana, por lo que su relación con la princesa de Gales se fracturó.

En aquella época, ambos eran unos novios muy jóvenes, él tenía 24 y ella 25 años de edad, sin embargo, mantenían una cálida relación, hasta que supuestamente William habría decidido pasar su poco tiempo libre con sus amigos y compañeros de la formación militar que recibía al sur de Inglaterra. Por lo que Kate pasó a segundo plano porque el hijo de Lady Di no le prestaba suficiente atención.

Kate se habría sentido decepcionada, porque veía que su relación iba hacia atrás. Habían compartido piso en su etapa de estudiantes en Saint Andrews, sin embargo, veía a William apenas una vez a la semana. En medio de la situación, salieron a la luz escandalosas fotografías que consolidaron los rumores de su ruptura, debido a que Willliam aparecía junto a dos mujeres en una noche de fiesta e incluso había bebido de más.

William le ofreció a Kate Middleton mudarse con él en un piso compartido con un amigo y el 2004, su noviazgo ya era oficial para la prensa, aunque en 2007 se habría producido la ruptura que hizo peligrar su relación. William rompió con Kate en una conversación por teléfono, mientras ella estaba trabajando en una firma de accesorios femeninos, al parecer William tenía la idea de que su romance no iba a funcionar y que no era justo para ella seguir con él si al final no había un compromiso.

Ambos se habrían dado un tiempo para reflexionar, y después el príncipe Carlos le habría pedido a su hijo que tomara una decisión definitiva para evitar el acoso mediático de que no se iba a casar con Kate.

“Tienes que decidirte ahora, no puedes seguir confundiéndola”, le dijo. Y aunque Kate ya daba por pérdida su relación, aunque nunca dejaron de perder el contacto. Más adelante, en 2010, le pidió matrimonio el 16 de noviembre y ahora viven felices junto a sus tres hijos.

