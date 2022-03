La razón por la que la reina Letizia nunca se quita su anillo de Karen Hallam

La reina Letizia de España siempre porta su inseparable anillo de Karen Hallam en todos los eventos a los que asiste, pues tiene un significado muy especial para ella. Te contamos de qué se trata.

Por Diana Laura Sánchez

A todos los lugares a los que asiste la reina Letizia siempre se le ve puesto el anillo que se ha convertido en su favorito, pues se trata de un regalo que le hicieron sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, luego de que ahorraran entre las dos para juntar el precio de esta joya que vale alrededor de 114 euros, se trata de un diseño elaborado en plata y bañado en oro.

Dicha joya chapada en oro siempre la ha complementado con sus múltiples estilismos con los que llega a las galas o incluso a los eventos más personales.

La primera vez que usó esta pieza artesanal fue en un almuerzo en el Palacio Real, con motivo de la entrega del Premio Cervantes, en 2019.

De esta manera, el anillo que luce en su dedo anular izquierdo se ha convertido en su amuleto de la suerte, y el contar siempre con la presencia de sus hijas de alguna manera, pues fue un regalo de ellas, que para Letizia representa algo muy especial.

La diseñadora de la joya, la británica Karen Hallam, desconocía la razón por la que Letizia nunca se quita el anillo y declaró que ella no lo compró personalmente y que se trató de un regalo. “Creo que tiene mucha carga emocional y que se lo regaló alguien muy especial. Lo único que puedo confirmar es que ella no vino a ninguna de las tiendas a comprarlo; o lo pidió en la web o se lo regalaron. Y yo me inclinó más por esta ultima opción. Es un anillo muy bonito y fácil de llevar, estiloso y favorecedor, pero no tengo ni idea de qué tiene de especial para ella”, dijo hace un par de años.

