Lo que ha hecho Camila Parker para ganarse a los Windsor

PERO ¿QUÉ HA HECHO CAMILA PARA GANARSE A LOS WINDSOR?

A diferencia de la princesa Diana, la Duquesa de Cornualles es alérgica a los reflectores. No le gusta brillar ni ser el centro de atención, le incomoda bastante. Simplemente no le importa, por eso, ella es la mujer perfecta para Carlos, a quien sí le gusta relucir tal como le agradaba a Diana. De ahí que esta pareja no prosperó por los constantes celos de Carlos cuando Lady Di acaparaba los flashes.

La estrategia de Camila ha sido volverse indispensable para los Windsor. El diario The Telegraph asegura que Camila se ha vuelto un apoyo incondicional para Isabel II, especialmente desde que perdió a su esposo, Felipe de Edimburgo. También fue una gran confidente para Kate cuando el conflicto con Meghan Markle se volvió insostenible.

La tarea de Camila dentro de la familia real no ha sido brillar, sino apoyar a todos. Es el valor que hoy reconoce la monarca al nombrarla futura reina consorte cuando llegue el momento de que Carlos se convierta en rey.