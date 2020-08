Los 5 cumpleaños de Meghan Markle con Harry

Meghan Markle celebra hoy un año más de vida y repasamos sus festejos más recientes, que han cambiado completamente su visión de la vida

Aunque la reina Isabel II los haya despojado de su tratamiento real, para nosotras sigue siendo la pareja royal más hot… Solo por eso recordamos los cumpleaños más recientes de Meghan Markle, que nos dejan ver cómo es verdad que cada año es un nuevo inicio.

2015: “No sean chismosas”

Ese fue el consejo de la todavía actriz Meghan Markle, protagonista de la serie canadiense Suits a sus seguidoras hace cinco años. Cuando aún no conocía a Harry posteó en su blog The Tig: “Quiero que hagan algo por ustedes mismas cada vez que cumplen años: ¡Dejen de chismear! Prueben un platillo que no les gusta, invítenle un café a alguien solo porque sí, díganle a una persona cuánto la quieren… y luego díganselo a ustedes mismas. Así es como encuentras la felicidad”.

La joven actriz aún no sabía cuánto iba a importar en su vida el primer deseo: “stop gossip”. El chisme de su relación con Harry es pan informativo de cada día para fans y tabloides, blogger y periodistas royal correspondents e incluso, ya hay libros sobre su persona.

Estos mismos “chismes” afirman que Meghan compró el libro Finding Mr Right y The Rules cuando supo que una de sus amigas Misha Noon, conocía al príncipe Harry y le pidió presentárselo; claro que quienes lo dicen son sus eternos detractores: los reporteros de The Daily Mail, diario al que la duquesa demandó este año .

2016: La fortuna…

Si en 2015 disfrutaba de cierto anonimato (no era una actriz A-lister de Hollywood), en 2016 la vida comenzó a cambiarle: para el 4 de agosto de ese año ya salía con Harry, a quien conoció por amistades comunes en mayo de 2016 (por eso se casaron en ese mes, dos años más tarde) y con el que ya mantenía relación a distancia vía redes sociales, whatssapp y similares.

En aquel cumpleaños 34 Meghan posteó en su blog (según recopilaron medios como The Mirror y People!): “Me siento tan increíblemente feliz en este momento que no puedo más que dar las gracias, disfrutarlo y desear mucho más de esto”.

En efecto, la vida se lo concedió… pero sin el anonimato: el príncipe Harry salió en su defensa en 2017 cuando Daily Mirror destapó el romance y llamaron a Meghan “plebeya birracial. El resto es historia que seguimos contando.

2017: Viaje africano

Cuando ya entablaron relación privada, el príncipe Harry le contó a Meghan que su lugar favorito en el mundo era Botswana, a donde había ido de trabajo altruista siguiendo los pasos de su mamá, Diana de Gales (de hecho, Harry visitó este país a las pocas semanas de la muerte de su madre) y se ha “escondido” varias veces aquí para refugiarse de la fama real. También dirige una fundación llamada Rhino Conservation Botswana, enfocada a salvar a los rinocerontes endémicos de la caza y junto con el príncipe de Lesoto, Prince Seeiso, apoyan a niños con VIH a través de una ONG.

Cuando aún no se sabía su romance, Harry invitó a Meghan a viajar con él a este país y después contaron en el documental de ITV el año pasado que “habían pasado el cumpleaños de ella tirados en una tienda de campaña bajo las estrellas”. Por cierto, el anillo de compromiso de Meghan tiene dos rocas: una que perteneció a Diana y un diamante de las minas legales de Botswana.

2018: Boda sin los Cambridge

Justo el 4 de agosto de ese año uno de los mejores amigos del príncipe Harry, Charlie van Straubenzee, quien además fue padrino de boda de los duques de Sussex, desposó a su novia la cineasta Daisy Jenks en Surrey.

Los hermanos van Straubenzee son íntimos de Harry y William, e incluso uno de ellos, Thomas, es padrino de la princesa Charlotte… Pero como seguramente ya las cosas andaban mal entre los principitos de Gales, los duques de Cambridge no fueron al enlace y Harry fungió como padrino junto con otros amigos de su banda de la prepa en Berkshire

Eso sí, Meghan robó cámara con un look de Club Monaco, sombrero de Philip Treacy y tacones con moño de Aquazzura, una marca que Kate Middleton puso de moda entre las royals.

La duquesa de Sussex se divirtió de lo lindo con sus otras amigas nobles, con quienes fue captada sonriente y efusiva, especialmente con la sobrina de Diana de Gales, Celia McCorquodale.

2019: En solitario

La pareja Sussex pasó el primer cumpleaños de Meghan como mamá en privado… Días antes se había especulado de todo: que la reina los había invitado a Balmoral, que iban a pasarlo en la playa o quizás en África y algunos se atrevieron a decir que en Estados Unidos… Al final de cuentas la familia Mountbatten-Windsor Markle se quedó en su casa en Frogmore Cottage sin invitados, como lo reportó oficialmente el Palacio de Kensington.

Cuando todavía usaban la marca Sussex Royal, Harry se limitó a poner una foto de su duquesa en IG para felicitarla, al igual que sus amistades más cercanas como Jessica Mulroney.

Meghan había escrito en su blog The Tig años antes que los cumpleaños eran “la celebración de tu Año Nuevo personal” y vaya que se lo toma en serio, porque fue en ese 2019 cuando decidieron renunciar a su estatus de senior royals.

2020: ¿Margaritas?

Sabemos que el aniversario de bodas lo celebraron con tacos y margaritas, ya que Meghan es oruinda de Los Ángeles, donde hay toda una bicultura mexicoestadounidense.

Así como compartieron un video del primer año de vida de Archie a través del IG de la fundación Save the Children, podrían hacer lo propio en otro medio, o bien estrenar por fin su famoso Archwell en redes…

La realidad es que aunque ya no sean senior royals, los Sussex saben perfectamente bien que todos queremos saber qué hacen, dónde andan y cuál es su estilo de vida.

Hasta el momento, los medios estadounidenses reportan que no habrá festejo por la pandemia, pero sobre todo, porque el 11 de agosto sale a la venta el libro Finding Freedom de Omid Scobie y Carolyn Durand, que ha creado una gran expectativa porque ambos autores trabajaron en la oficina de prensa de la casa real y son dos de los periodistas reales del momento.

Es posible que sea un amargo cumpleaños 39 para la duquesa de Sussex.

Por Gabriella Morales-Casas @CARASmexico

