Los perros de James Middleton lo ayudaron a superar la depresión

James Middleton, el hermano de la duquesa de Cambridge Kate Middleton, ama a sus mascotas por una importante razón.

Por Diana Laura Sánchez

James Middleton tiene un gran amor por sus perros, en su cuenta de Instagram publica varias fotografías y videos de su convivencia junto a ellos, ya que han estado presentes en los momentos más importantes de su vida, como en su boda con Alizée Thévenet en septiembre del año pasado.

“Todos los días quiero decirles que aprecio su amor incondicional y su compañía”, escribió James en una publicación.

“Creo que los perros nos enseñan nuestro valor en el amor que dan tan libre e incondicionalmente”, agregó.

Se podría decir que para el hermano de Kate Middleton sus perros son su tesoro más preciado, ya que, asegura que fueron ellos los que lo hicieron salir de la depresión en la que estaba hace años.

Middleton fue diagnosticado con déficit de atención en 2018 y desde el 2016 tenía episodios de depresión profunda, reveló hace unos años en una carta publicada por Daily Mail.

“No podía sentir felicidad o alegría. Solo la ansiedad extrema me obligaba a salir de la cama. Y aunque nunca contemplé el suicidio, sabía que no quería seguir viviendo así. Me sentía incomprendido. Sentía que me estaba volviendo loco”, dijo hace un par de años.

Actualmente, James está muy recuperado y su vida cambió, pues ahora está casado y sigue junto a los amores de su vida, sus perros, los seres que representan todo en su vida y de los que ha aprendido a lo largo del tiempo.

Hace unos días posteó unas imágenes de él junto a sus perros y su esposa, y escribió un conmovedor mensaje, “Mis pensamientos en enero. Siempre he encontrado enero un mes muy difícil, especialmente cuando sufría depresión clínica. Cuando todo el mundo está estableciendo nuevas metas, estableciendo nuevas reglas básicas y luchando por convertirse en una mejor versión de si mismos, mientras que algunos de nosotros estamos a punto de sobrevivir. Sin embargo, me he establecido un nuevo mantra inspirado por mis perros. No gastes cada momento pensando en el que está por venir, o en los del pasado. El pasado es imperfecto, el futuro también lo será, pero ahora podemos hacer algo al respecto. Así que ahora mismo… voy a llevar a los perros a dar un largo paso de la mano con mi esposa”, expresó James

Su esposa también ama a los perros y juntos recorren los hermosos paisajes alrededor de su hogar en Reino Unido y conviven todo el tiempo como una familia.