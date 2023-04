Meghan habría sido la causante de que Kate no se pudo despedir de la reina Isabel II

No hay duda de que el día de la muerte de la reina Isabel II fue uno demasiado movido; entre el anuncio de que la salud de la monarca había empeorado, hasta dar las noticias de su fallecimiento y de que Carlos subiría al trono, definitivamente todo el mundo estaba de un lado a otro, incluyendo a los royals. Fue así como le sucedió a la familia real británica, pues se supo que los únicos presentes para ver a la reina fueron sus hijos, y sus nietos William y Harry —nadie externo (excepto por Sophia de Wessex) estuvo presente.

Ahora salen suposiciones de que fue Meghan Markle la culpable de que Kate no se haya podido despedir de la reina Isabel II. ¿Esto es cierto?

¿Kate no se pudo despedir de la reina Isabel II por culpa de Meghan Markle?

Kate se habría quedado en Windsor cuidando de los niños, y en su momento Harry y Meghan volaron desde California hasta Escocia en cuanto supieron de lo sucedido. Pero el autor Robert Jobson, escritor de Our King: Charles III: The Man and the Monarch, explicó que Kate permaneciendo en Windsor fue la ‘atajada’ ideal para que Meghan no estuviera presente.

“Harry insistió en que Meghan viajara con él a Escocia mientras la reina se desvanecía, pero el rey le dijo que solo podían estar presentes los hijos y nietos”, mencionó Jobson. “De manera privada, quería [Carlos] decir que Meghan no era bienvenida, pero no se lo podía decir a Harry, así que intervino personalmente para decirle a Kate que se mantuviera atrás para que fuera más justo para Meghan”.

En Spare, Harry explicó que sí fue su padre quien le comentó que Meghan no podía acompañarlo a despedirse de la reina en su lecho de muerte. “Me dijo que era bienvenido en Balmoral, pero... sin ella. Empezó a exponer sus razones, pero no tenían ningún sentido, y además fue irrespetuoso. No se lo toleré", escribió Harry, “ni se te ocurra hablar así de mi mujer”.

“Arrepentido, dijo tartamudeando que simplemente no quería que aquello se llenara de gente. No iba a ir la mujer de nadie, ni siquiera Kate, me dijo, así que Meg tampoco debería. ‘Pues haber empezado por ahí'"; así es como Harry explicó que le dijeron que tanto Kate como Meghan no tenían permitido presentarse.

Hasta el momento, nadie del palacio de Buckingham se ha pronunciado sobre la ausencia de Kate y Meghan en el lecho de muerte de la reina Isabel II. Poco después de la muerte se les vio juntas con sus respectivos esposos.