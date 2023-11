Meghan Markle alista nuevos proyectos en Netflix, esto es lo que sabemos

Después de ciertas especulaciones sobre la posible cancelación del contrato millonario entre Meghan Markle, el príncipe Harry y Netflix, la duquesa de Sussex ha confirmado que su relación profesional con la plataforma de streaming está en buen estado.

A diferencia de su experiencia con Spotify, que decidió finalizar su podcast ‘Archetypes’ debido a problemas de rentabilidad, la colaboración con Netflix sigue en marcha con nuevos proyectos en el horizonte.

Los nuevos proyectos en puerta

En una entrevista reciente, Meghan Markle reveló que Netflix lanzará próximamente nuevos contenidos que ha estado preparando en secreto.

Aunque no proporcionó detalles específicos sobre la naturaleza de estos proyectos, enfatizó su entusiasmo y orgullo por lo que están creando. Durante su participación en la gala Power of Woman en Los Ángeles, la duquesa expresó: “Tenemos cosas muy emocionantes en puerta. Estamos deseando anunciarlas, pero ya puedo adelantar que estoy muy orgullosa de lo que estamos creando. Ha sido muy divertido, también para mi marido”.

El objetivo es generar emociones y comunidad

Al abordar la dirección de sus nuevos proyectos, Meghan Markle señaló su intención de crear contenido que no solo haga que la gente se sienta bien, sino que también genere un sentido de comunidad y emoción.

Aunque no proporcionó detalles concretos sobre si se trata de documentales o producciones de ficción, dejó claro que la experiencia del espectador será prioritaria en sus creaciones.

Pasados proyectos en Netflix

El documental protagonizado por Meghan y Harry en Netflix no alcanzó el éxito esperado. A pesar de la atención mediática en torno a la batalla continua entre la pareja y la Familia Real, la producción no generó las reacciones que se anticipaban. Sin embargo, en contraste, la serie “Heart of Invictus”, estrenada en agosto y protagonizada exclusivamente por el príncipe Harry, resultó ser un éxito rotundo, consolidando la posición firme del contrato entre Netflix y la pareja real, valuado en 100 millones de dólares.

Es claro que Meghan Markle y el príncipe Harry continúan su asociación con Netflix, con nuevos proyectos en desarrollo y un enfoque claro en generar conexiones emocionales y comunitarias a través de su contenido. La pareja real parece comprometida a ofrecer experiencias significativas a los espectadores en colaboración con la plataforma de streaming.