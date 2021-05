Meghan es acusada de haber plagiado la historia para su primer libro infantil

La última aparición pública de Meghan Markle fue en la polémica entrevista que, junto al príncipe Harry, ofreció a Oprah Winfrey. Un suceso que sembró la discordia entre los miembros de la Familia Real y sentó el escenario gris para un suceso que terminaría por marcar el 2021 para los Windsor: la muerte del príncipe Felipe.

Todo esto, además de una realidad pandémica en todo el mundo y su reciente mudanza a California, la llevaron a recluirse en su casa de Montecito —una zona residencial como pocas hay en Estados Unidos—. Y fueron este silencio y alejamiento de los reflectores los que ayudaron a que Meghan, entonces, tuviera el tiempo suficiente de elucubrar su siguiente gran paso. Incursionar en el mundo de la literatura infantil.

Basándose en lo que ha aprendido de la familia y de ser madre, decidió escribir un cuento titulado The Bench (La banca). Una historia que trata sobre la especial relación entre un padre y su primogénito, todo narrado a través de los ojos de una madre.

Aunque la duquesa de Sussex alega que esto es el resultado de su tierna mirada hacia el crecimiento personal entre Harry y Archie, han salido a relucir algunas acusaciones de plagio en las redes sociales al observar. Diversos usuarios alegan similitud con otra obra de una autora británica; exponen que esto es «casi idéntico al libro de Corrinne Averiss ‘The Boy On the Bench’; incluso la portada».

Before you run out and waste money on the book by Harry's wife, read The Boy on the Bench by Corrinne Averiss and Gabriel Alborozo

El libro al que se refieren —y que supuestamente Meghan plagió— también narra el vínculo de un padre con su hijo, quienes disfrutan de la naturaleza desde una banca.

La fecha de publicación sigue intacta —8 de junio de 2021— y Meghan no ha dicho ni una sola palabra; sin embargo, los ataques ya fueron desestimados por la misma autora que se intentó defender en redes. La posición ya era tan fuerte, que varios usuarios de internet pedían que se boicoteara el libro de la duquesa, y Corrinne Averiss sintió la necesidad de establecer la calma.

Reading the description and published excerpt of the Duchess’s new book, this is not the same story or the same theme as The Boy on the Bench. I don’t see any similarities.

— Corrinne Averiss (@CorrinneAveriss) May 5, 2021