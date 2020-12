Lecciones de estilo que aprendimos de Kate Middleton y sus mejores looks de 2020

Este año ha estado marcado por innumerables cambios, y la moda no se queda atrás. Un ícono de estilo recurrente ha sido —y sigue siendo— la Duquesa de Cambridge, Kate Middleton, quien siempre se ha distinguido por marcar tendencia y sus mejores looks de 2020 no son ninguna excepción.

Comenzó dando ejemplo de buen gusto, caracterizada siempre por su sencillez y elegancia. Nos encanta por la flexibilidad que siempre vemos en sus elecciones, en las cuales encuentra combinaciones perfectas de colores y texturas. Además ha demostrado que, aunque las marcas de lujo no son desconocidas para ella, puede lucir igual de bien artículos más accesibles.

Estos son los mejores looks de Kate que nos dejan huella este 2020.

Iniciando el año con el pie derecho

Kate no esperó para presumir su elegancia con esta elección de abrigo a media pierna, botas altas de Surat Weiztman y sombrero Fedora azul marino. Completó el atuendo con un clutch sencillo y elegante. Es un conjunto fácil de lograr, pues predomina el negro en los accesorios, que es fácil de combinar. Junto con el abrigo de corte acinturado y tela muy abrigadora, para el que eligió un color neutro pero contrastante.

Sobre la alfombra roja, la Duquesa recicló un hermoso vestido para desfilar por los premios BAFTA. La glamorosa confección de Alexander McQueen resaltó el estilo royal que siempre la ha caracterizado, con un aire fresco como hemos visto es del gusto de Kate.

Concluyó la temporada con una visita a Irlanda donde rindió honor a los colores que caracterizan a la region, luciendo dos diseños en color verde, demostrando cómo usarlo día y noche. Como siempre, derrochando estilo y elegancia.

Un pie en primavera y otro en verano

Vimos a Kate luciendo modelos muy adecuados para la temporada, pero sobre todo muy alegres. Cosa qué tal vez podamos interpretar como un intento de transmitir un poco de positividad ante los sucesos mundiales en el contexto de la pandemia. Empezamos en Abril , donde lucio este vestido floreado en el evento de caridad Clap for Carers.

Durante la cuarentena, que en Inglaterra fue una de las más estrictas, optó por atuendos predominantemente relajados como el vestido de Altuzarra que eligió para una llamada de Zoom.

Y claro, el increíble vestido primaveral de hombros abombados que vistió durante una visita a los jardines comunitarios de Norwich, por la marca Faithfull the Brand.

Cerrando el año hacia el otoño

Para el otoño, la duquesa optó por los tonos clásico de la temporada, como en su visita a la Universidad de Derby, donde hizo gala de su inconfundible estilo con un ligero abrigo de Massimo Dutti. Una opción versátil y combinable con un amplio rango de looks, desde los más informales de día, hasta conjuntos más elegantes para lucir en una noche otoñal donde comienzan a bajar las temperaturas.

Para cerrar el año, la elección ha sido fácil, puesto que Kate se mantuvo un tanto aislada de eventos oficiales durante la pandemia. Aun así, no dudamos que hubiera acertado, y que en verdad sus elecciones casi nunca fallan. En una de sus última apariciones, en la presentación de la competencia Hold Still Photography, quedamos encantados con el blazer rojo. Un estilo llamativo que denota estilo, elegancia, y que ademas le favorece con un color llamativo.

Cerramos con este vestido de Alessandra Rich que uso la duquesa durante una visita navideña al teatro Palladium con los pequeños príncipes de Cambridge. De color azul marino, con el que combinó la familia, su estilo que nos remonta al pasado con esas mangas amplias y corte muy clásico, que denota sobriedad y elegancia.