¿Por qué Meghan y el príncipe Harry están buscando nueva casa?

Medios británicos aseguran que los duques de Sussex, Meghan y Harry piensan en vender su mansión de Montecito, California para buscar un nuevo hogar.

Por Diana Laura Sánchez

El año pasado, la vida de los duques cambió después de abandonar a la familia real, Meghan y Harry se mudaron a California junto a su hijo Archie para empezar una nueva vida.

Actualmente, los medios británicos señalan que los duques podrían ya no estar a gusto en su actual residencia en Montecito, lugar donde viven con sus dos hijos; Archie y la pequeña Lilibet Diana, así que, estarían buscando una nueva propiedad, además de pensar en la idea de vender su mansión, la cual no estará en el mercado y solo la ofrecerán a compradores de manera privada.

La razón por la que se mudarían sería porque esta casa no les “encanta”, y ya no son felices en ese lugar. Según The Mirror, tampoco están a gusto con su ubicación en el vecindario, a pesar de estar rodeados de un hermoso bosque.

¿Cómo es la mansión de Meghan y Harry?

Su actual residencia tiene un valor de más de 14 millones de dólares, su edificación es de estilo mediterráneo, cuenta con nueve habitaciones con gimnasio, piscina y pista de tenis.

Además, dieciséis baños, biblioteca, oficina, spa con saunas, sala de cine, sala de juegos, bodega, parque infantil, jardines de flores, casa de invitados, un garage de cinco plazas, entre muchas comodidades.

A pesar de vivir rodeados de lujos en su cómoda mansión ubicada en la misma zona donde también viven otras celebridades como Ariana Grande o Ellen DeGeneres, los duques ya no son felices en ese lugar.