¿Por qué operarán a Kate Midddleton? Esto es lo que se sabe del estado de salud de la princesa de Gales

El Kensington Palace anunció que la princesa de Gales, Kate Middleton, ingresó al hospital para someterse a una cirugía abdominal programada.

La operación, que tuvo lugar en The London Clinic este miércoles 17 de enero, concluyó con éxito y la princesa se encuentra en proceso de recuperación.

Los detalles sobre la cirugía y la recuperación de Kate Middleton

El comunicado oficial de Kensington Palace reveló que “Su Alteza Real la Princesa de Gales fue ingresada en el hospital ayer para una cirugía abdominal programada.

La cirugía resultó exitosa y se espera que Kate Middleton permanezca en el hospital durante un período de diez a catorce días antes de regresar a casa para continuar su recuperación. Según el consejo médico actual, es improbable que retome sus deberes públicos hasta después de Pascua.”

Kate Middleton expresó a través del comunicado su deseo de mantener la normalidad para sus hijos y pidió que su información médica personal permanezca privada. Se espera que esté hospitalizada durante 15 días y tome una baja de aproximadamente tres meses.

Razones comunes para una cirugía abdominal

Mientras la razón específica de la cirugía de Kate Middleton permanece privada, es importante destacar que las cirugías abdominales pueden realizarse por diversas razones.

Estas incluyen mejoras estéticas como la abdominoplastia, tratamiento médico para afecciones como cáncer de estómago o problemas de vesícula biliar, y exploraciones y diagnósticos de afecciones internas.

La reacción de la familia Real y el entorno

En el comunicado, Kensington Palace no proporcionó detalles sobre las posibles reacciones del príncipe William y sus hijos, ya que menciona que solo compartirán actualizaciones significativas.

Además, la princesa de Gales se disculpó por tener que posponer sus compromisos próximos y manifestó su deseo de retomarlos lo antes posible.

The Telegraph informó que la hospitalización de Kate Middleton no fue una emergencia y aclaró que la cirugía abdominal no se relaciona con un problema canceroso.

Actualmente, hay un incremento en la seguridad en las inmediaciones de The London Clinic.

El Príncipe William también ha pospuesto sus compromisos oficiales para apoyar a su familia durante este tiempo.

La última aparición pública de Kate Middleton fue el 25 de diciembre del año pasado en un servicio religioso de Navidad con la familia Windsor. El pasado 9 de enero, la princesa de Gales celebró su 42° cumpleaños.

A medida que se dispone de más información, se espera conocer más detalles sobre el estado de salud de Kate Middleton y el motivo específico de su cirugía abdominal. La expectativa es que la princesa de Gales se recupere completamente y retome sus funciones públicas en los próximos meses.