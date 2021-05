No satisfecho con lo que se dijo en la entrevista concedida a Oprah y lo que ésta pudo incendiar, el príncipe Harry ha criticado de nueva cuenta a su familia en público. El espacio elegido fue ahora el podcast del actor estadounidense Dax Shepard, Armchair Expert.

Con total libertad, el duque de Sussex aseguró en este show que su niñez y adolescencia fueron marcadas por «dolor y sufrimiento». Dos terribles afecciones consecuencia del trato que recibió de su padre, el príncipe Carlos. Un hombre que, reconoce, fue tratado así por sus padres también.

Harry dijo que Carlos le «trató de la manera en que él mismo fue tratado». Lo que señala también a la reina Isabel II y al duque de Edimburgo.

Y justamente enfatiza esta cadena de daño como un círculo vicioso que quiso romper con Archie. En otras ocasiones ha dicho que él no quiere para sí mismo o nadie de su familia lo que vivió su madre; entonces, para para no afectar a su hijo o Meghan Markle, esto fue clave en su decisión para salir del palacio.

Las palabras exactas de Harry fueron:

«Creo que no deberíamos echarle la culpa a nadie, pero lo cierto es que en lo que atañe a la paternidad, si he experimentado una forma de dolor o sufrimiento que es consecuencia del dolor o sufrimiento que quizás mi padre o mis padres habían sufrido, voy a asegurarme de romper ese círculo para no pasarlo».