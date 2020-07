¿Qué ha sido de Meghan Markle y el príncipe Harry?

El príncipe Harry y Meghan Markle han querido mantener un bajo perfil a últimas fechas y concentrarse en su nueva organización solidaria.

Aunque por el momento no han trascendido demasiadas novedades sobre los planes de los duques de Sussex, el príncipe Harry y Meghan Markle, en relación con la puesta en marcha de su nueva organización solidaria, la cual han bautizado con el nombre de ‘Archewell’ en honor a su retoño Archie, eso no significa que la pareja no haya estado trabajando “muy duro”, como apuntan fuentes de su entorno, para que la entidad empiece a operar lo antes posible de manera oficial.

Según informa la revista Town & Country, los dos enamorados están muy ilusionados ante la oportunidad que les brindará la citada organización de contribuir a cambios “profundos y significativos” en beneficio de los más desfavorecidos, así como para “reforzar” aquellas comunidades más afectadas por la crisis del coronavirus y el impacto económico que de ella se deriva.

“Están manos a la obra, trabajando muy duro y directamente implicados con todas las labores que implica una fundación de su categoría. Los duques quieren ayudar a materializar esos cambios profundos, significativos y positivos que necesita el mundo, dar voz a aquellos que no la tienen y apoyar a los nuevos y diversos líderes del futuro”, ha asegurado un confidente a la mencionada publicación.

“Muchas de las iniciativas que marcarán el carácter de Archewell ya se están implementando y darán resultados muy satisfactorios. Todavía queda mucho por hacer y mucho por llegar, porque el trabajo nunca termina cuando el objetivo prioritario es el de respaldar y reforzar a las comunidades”, ha añadido el mismo informante.

Por Bang Showbiz @CARASmexico

