¿Quién es el hombre por el que Mako renunció a la realeza?

La ahora exprincesa Mako, se casó con Kei Komuro y de esta manera salió de la familia real. Te contamos quién es su esposo por el que renunció a todo y a qué se dedica.

Por Diana Laura Sánchez

La sobrina del emperador Naruhito, Mako de 30 años de edad se casó con quien fue su novio desde la universidad y de esta manera perdió su estatus en la realeza ya que, según la ley japonesa, los miembros femeninos de la familia imperial deben renunciar a sus títulos si se casan con un ‘plebeyo’.

Mako y Kei se conocieron en la Universidad Internacional Cristiana de Tokio, donde surgió su historia de amor y después se comprometieron en septiembre del 2017. A pesar de que permanecieron a distancia durante la pandemia, su compromiso se mantuvo en pie y lograron casarse.

Te puede interesar: ¡La princesa Mako de Japón renuncia a la realeza por amor y se casa!

Desde que iniciaron su relación ambos han sido víctimas de las críticas al no tener el mismo estatus, incluso varias personas protestaron contra la boda al considerar que un plebeyo no es digno de una princesa. Sin embargo, Mako y Kei tomaron la decisión de unir sus vidas y ser felices a pesar de las fuertes críticas que han recibido, sobre todo Kei quien no pertenece a la realeza y se enamoró de una princesa.

“Amo a Mako. Solo contamos con una vida y quiero que la pasemos con la persona que amamos”, dijo Kei

¿QUIÉN ES KEI KOMURO?

Tiene 30 años de edad, trabaja en una firma de abogados en Estados Unidos. Se graduó en la Facultad de Derecho de la Universidad de Fordham con un título de Juris Doctor. Durante sus épocas de universitario, Kei participó en una campaña turística para promover los atractivos de la ciudad de Fujisawa, en la prefectura de Kanagawa. La campaña que buscaba destacar las playas de Shonan y de la que fue protagonista Kei, fue titulada “Principe del Mar”.

Además, mientras estudiaba la universidad, trabajó en un restaurante francés donde el dueño destacó que el joven es un hombre amable y seguro de sí mismo.