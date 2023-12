Así es la exhibición de Patricia Conde desde Belmond Maroma

Con una experiencia de más de 10 años, desde la fundación de su galería de nombre homónimo, Patricia Conde se ha dedicado a promover y enaltecer el trabajo de diversos artistas mexicanos y extranjeros, presentando sus obras dentro y fuera del país.

Sobre Patricia Conde Galería

Desde 2012, el proyecto se ha convertido en un referente de la fotografía mexicana alrededor del mundo por su selección de artistas representados, la solidez en sus propuestas y conceptos, la originalidad en su desarrollo creativo, y por mantener un legado esencial de los fotógrafos modernos capturando la escena mexicana.

El arte en Belmond Maroma

Por lo antes mencionado y con la intención de seguir promoviendo, en este caso, el trabajo específico de mexicanos, Patricia Conde Galería llega a Belmond Maroma para exponer el trabajo de cuatro artistas nacionales, los cuales tomaron como inspiración al Caribe mexicano para crear verdaderas obras de arte, capturadas por su lente.

Arte hecho en México

Obras como “Day: Horizonte II” de Margot Kalach, “Polípticos: Díptico” de Javier Hinojosa, “A Vessel for the Sun: Drift and Direction” de Ilán Rabchinskey, y “Trapping the Moon” de Patricia Lagarde, conforman esta pequeña, pero muy completa exhibición que ya cautiva a todo aquel que visita el destino.

Asimismo, durante un recorrido privado junto a Patricia, nos comentó la importancia de mostrar cómo el arte y la naturaleza convergen en un mismo espacio, además de resaltar el trabajo de los artistas mexicanos, quienes, muy a su estilo, plasmaron lo mejor de estos dos aspectos y presentaron grandes obras de arte.

¿En dónde y hasta cuándo?

Se espera que la exhibición “Fotografía Maroma: Una galería viva de fotografía mexicana”, bajo la curaduría de Paatricia Conde, esté en Belmond Maroma permanezca por un par de meses más al interior del hotel.