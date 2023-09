CARAS Recomienda: La muerte del Amor de Gaby Pérez Islas

Gaby Pérez Islas, autora de 7 libros de autoayuda, es una tanatóloga que busca ayudar no solo a los lectores atravesando el duelo de una relación amorosa, si no que también busca ayudar a aquellos que sienten que su amor está muriendo. Todo esto a través de ejercicios, testimonios y una playlist excelente para acompañar tu lectura.

¿Qué te inspiró a escribir este libro?

Me inspiré de una necesidad que vi en mis usuarios en el consultorio, llegaron muchas personas con duelos, y muchos eran porque terminaron una relación amorosa, porque no tienen pareja, porque se sienten insuficientes o porque les fueron infieles. Antes, estos duelos no se acercaban mucho a la tanatología, iban más por temas de psicología. Pero hoy han descubierto que la tanatología es una herramienta de acompañamiento práctica, útil y rápida que les proporciona herramientas para salir adelante.

Entonces, yo necesitaba un libro que hablara de la muerte del amor. Y el título fue lo primero que tuve del libro antes de empezar a armarlo y diseñarlo. Pero tenía muy claro que debía advertirle a las personas que el amor de verdad se muere, que no es cierto eso que nos han dicho, que el amor todo lo aguanta, todo lo puede y todo lo perdona.

¿Cómo crees que la teología puede ayudar a las personas a lidiar con la pérdida de una relación amorosa?

La tanatología, en particular, ofrece un mapa de las etapas que experimentarás y de lo que enfrentarás. La información se convierte en poder en este contexto. Sabes que no te volverás loco o loca, que podrás manejar el dolor y que, finalmente, la vida te ofrecerá oportunidades para encontrar la felicidad nuevamente. La teología también nos enseña que uno puede sobrevivir a la pérdida de un ser querido.

Esta terapia implica tareas, ejercicios, cierres y lecturas específicas. Todos estos elementos ayudan al proceso de recuperación y permiten restaurar la funcionalidad en la vida de la persona que enfrenta estas dificultades en su relación amorosa.

¿Cuál fue tu mayor reto al escribir la muerte del amor?

Lo que más me costó fue romper con el romanticismo. Como mujer y latina, me di cuenta de que tenía muchas creencias arraigadas en el pensamiento romántico, como la idea de que el amor nunca muere y que si es verdadero amor, resistirá cualquier obstáculo. Estos conceptos también formaban parte de mi interior. Por lo tanto, tuve que cuestionar mis propias creencias y mi relación personal con mi esposo para ser congruente y poder escribir este libro de manera auténtica, de modo que los lectores pudieran sentirlo tan genuino como yo lo estaba experimentando en el momento de escribirlo.

¿Qué fue lo que más disfrutaste al escribir el libro?

La idea de crear una playlist para acompañar las emociones en el libro fue algo que me entusiasmó mucho. Siempre hemos asociado nuestras emociones con ciertas canciones y melodías. Por ejemplo, cuando estamos tristes, escuchamos canciones para llorar. Y cuando estamos enamorados, elegimos canciones románticas. Pensé que este libro no podía ser leído en silencio, tenía que tener un acompañamiento musical. Quería que los lectores se dieran cuenta de que muchas de las letras de las canciones que consideramos de amor en realidad tratan sobre la codependencia y no son un manual de vida ni una filosofía de vida. Me divertí mucho creando esta playlist, incluyendo canciones de diversos géneros, incluso algunos con los que no estoy muy familiarizada, quería que hubiera diversidad en la selección musical.

¿Cómo defines el amor en el contexto de este libro?

El amor es un ser vivo, que debemos cuidar, atender y que requiere nuestra atención. Todos han centrado su atención en la psicología de la abundancia para obtener dinero y éxito en el trabajo. Se nos ha olvidado enfocarnos en lo cotidiano, en lo extraordinario de un día ordinario, eso incluye la familia y la pareja. Creo que el amor es un ser vivo que estamos descuidando, que en algunos casos está agonizando y en otros, ya ha muerto sin que nos hayamos dado cuenta. Quizás la relación ya está en un punto de no retorno, pero la seguimos manteniendo. Es duro saber que en casa habita un cadáver.

¿Crees que el amor se puede salvar o está condenado a morir?

Sí, creo que el amor se puede salvar, pero solo si se intenta hacerlo a tiempo. Si esperamos demasiado, no hay vuelta atrás. Podemos salvarlo cuando es un enfermo terminal, pero no podemos resucitarlo una vez que ha muerto por completo. A veces pensamos que el amor se ha acabado porque no siempre se experimenta el mismo nivel de enamoramiento. Hay momentos en los que estamos profundamente enamorados, y otros en los que no lo estamos tanto. A veces, nuestra pareja nos irrita, y nosotros también la irritamos a ella. No podemos mantener el enamoramiento constante todo el tiempo, pero las ganas de querer están presentes. Por lo tanto, el amor puede estar apagado, pero podemos avivarlo.

¿Cuál dirías que es el mensaje más importante de tu libro?

El fin de una relación amorosa no marca el fin de tu vida; todo cierre lleva consigo un nuevo comienzo. Tal vez has terminado una relación con alguien que fue muy significativo para ti, pero ahora comienzas una relación contigo mismo desde un lugar de mayor respeto y amor. Cada final es un nuevo comienzo, y cada herida es el inicio de una cicatriz.

¿Cuáles son tus planes para el futuro?

Lo que más me emociona en este momento es acompañar a este libro y a todos mis libros por todo el mundo. Tengo el deseo de llevar la tanatología, que he trabajado con tanta esperanza y traducción de un lenguaje difícil, que es la muerte, y hacerlo más accesible para todos. Quiero llevarlo al mundo; eso es lo que más me motiva en este momento. Aunque no tengo otro libro en proceso, este está lleno de esperanza para que las personas vuelvan a buscar relaciones hermosas, libres de violencia y toxicidad. Relaciones de amor verdadero, leales y solidarias, que sé que existen y son reales.