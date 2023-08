El artista Alonso Cartú presenta “El Jardín de Géminis”

Alonso Cartú. Arquitecto, artista visual y apasionado de la exploración de distintos medios para plasmar su visión. Tras vivir unos largos seis años en la ciudad de Nueva York, regresa a México con el afán de regalarnos un poquito de su visión a través de sus obras. Conoce a CARTÚ.

¿Quién es Alonso Cartú?

Seguro más de una vez te has topado con alguna de sus piezas en redes sociales. Incursionando en una variedad de campos como la arquitectura, la escultura y el diseño, Alonso Cartú se ha ganado el reconocimiento en la escena artística. Su formación lo ha llevado a conseguir un posgrado en arte en Parsons The New School for Design; además de formación en arquitectura en la Escuela Superior de Arquitectura de París, , y en la Architectural Association de Londres. También es graduado de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Su obra ha sido presentada en diversas galerías y plataformas artísticas tanto en la Ciudad de México como en Nueva York. En 2016, fue galardonado con el premio Abraham Zabludovsky por su destacada tesis de composición arquitectónica. CARTÚ destacó como finalista en el premio MTV RE:REFINE, un reconocimiento presentado por la fundación Goss-Michael, y recibió una nominación para la beca Dedalus Foundation MFA en pintura y escultura. En la actualidad, desarrolla su labor creativa entre México y Nueva York, amalgamando influencias de ambas culturas en su trabajo.

El Jardín de Géminis por CARTÚ

Esta exposición presenta una reinterpretación de las primeras obras de CARTÚ y plantea un diálogo con la nueva dirección artística del artista. Sus obras más recientes exploran en profundidad la estructura del cuerpo humano y cómo esta se despliega para revelar los misterios de la propia identidad.

Estas contradicciones se entrelazan en cada obra, desafiando al observador a sumergirse en una interpretación singular de la dualidad característica de Géminis.

“El Jardín de Géminis” de Alonso Cartú está disponible al público desde el jueves 17 de agosto de 2023 en la Galería CONSIGNA, ubicada en Av. Oaxaca 112 en la Colonia, Roma Norte y sin duda son piezas que tienes que conocer.