El sobrino-nieto de Picasso sorprende con su exposición “Meninas Feas”

Jacob Vilató, originario de Barcelona, España y sobrino-nieto de Picasso nos sorprende con su exposición “Meninas Feas” en el Centro Cultural Clavijero, uno de los edificios más emblemáticos de Morelia, Michoacán.

Por Karen Huerta Arceo

“Meninas Feas”

Observamos que el amor y la pasión por el arte se hereda, Jacob Vilató se expresa por medio del mundo de la pintura, escultura y el diseño de objetos. En el año 2018, abandonó su trabajo al que le dedicó la mayor parte de su tiempo -como arquitecto-, para enfocarse de lleno en las artes plásticas, talento que descubrió recientemente y que le permite disfrutar este tipo de belleza. Durante el 2019 dio a conocer su obra en una subasta benéfica, cada una de sus piezas dispuso de gran éxito con el público.

La famosa obra Las Meninas de Diego Velázquez, se encuentra –actualmente- en el Museo del Prado en Madrid, España. El joven artista catalán plasmó su arte, humor y creatividad bajo el concepto de lo que estamos viviendo a causa de la alerta sanitaria derivada por la pandemia del Covid 19. Para realizar la obra, mientras se encontraba dentro del Centro Cultural Clavijero pidió un lienzo y unas escobas gastadas para comenzar a pintar a una de Las Meninas –bajo su estilo propio- y, no paró hasta finalizar el cuadro.

Jacob Vilató comentó durante la inauguración de la exposición que siempre observó algo interesante en Las Meninas, le gustaban, pero no así el tema original ni el contexto, por lo que buscó plasmarlas de diferente manera y no tan perfectas, si no con su sello personal.

Con la compañía del alcalde Alfonso Martínez, su esposa, Sandra Aguilera Anaya (Secretaría de Cultura del Estado), Alejandro Sosa (Director del Centro Cultural Clavijero), el propio Vilató e invitados especiales, se apreció en tan aclamada exposición el conjunto de más de sesenta obras.

Fotos Fernanando Mondragón y Cortesía