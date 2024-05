En Entrevista: David LaChapelle inaugura “AMOR” en el Palacio de Minería

Conocido por sus retratos de celebridades, arte surrealista y sus colaboraciones con importantes marcas. David LaChapelle, uno de los fotógrafos más influyentes de finales del arte contemporáneo, regresa a la Ciudad de México tras 15 años, desde aquel épico show en San Ildefonso. Ahora presenta “AMOR” en el Palacio de Minería, con una exposición retrospectiva expandiéndose por más de 4 décadas y 80 obras. Conversamos con el fotógrafo para comprender las implicaciones detrás de su imaginario creativo y las razones por las que decidió regresar a nuestro país.

Se ha dicho que México es uno de los países más surrealistas del mundo. ¿Has encontrado inspiración en México para tu trabajo?

Sí, definitivamente. Cuando llegué por primera vez a México, asistí a una iglesia y conocí los “milagritos”. Esa experiencia me inspiró a crear algo único, nos cautivaron las manos, el color café claro, la simbología detrás de cada uno. México ha dejado una marca profunda en mi trabajo. Además, la amabilidad y la humildad de la gente aquí son extraordinarias. La Ciudad de México no es un lugar arrogante, todo lo contrario, la gente es cálida y acogedora. Es por eso que volver aquí para un segundo show es como un regalo.

Hablando de tu obra, en la exhibición, se destaca mucho el tema del amor y la idea de traer luz al mundo. ¿Qué significa eso para ti?

Para mí, es una respuesta directa a los tiempos oscuros en los que vivimos. Si observamos el panorama global, podemos ver que el mundo está sumido en la oscuridad en muchos aspectos. Hay agresión, división y falta de comprensión en todas partes, especialmente en mi país, Estados Unidos. Es mi responsabilidad como artista traer claridad, paz y luz a través de mi obra. El amor es una fuerza poderosa y universal, y creo que es la clave para superar los desafíos que enfrentamos como sociedad. Como dice la Biblia, “Dios es amor”, y ese principio es el motor que impulsa mi trabajo. El amor, para mí, es una fuerza divina que puede iluminar incluso los momentos más oscuros.

¿Cómo definirías la belleza en tus propios términos y cómo crees que eso transforma al espectador y su concepción de lo bello?

Todos tenemos percepciones diferentes sobre lo que es bello; evoluciona y cambia con el tiempo, y cada uno de nosotros puede encontrar belleza en algo distinto. Puede que algunas personas no vean mi fotografía como hermosa, mientras que para otras sea exactamente su definición.

Personalmente, pienso que mis fotos poseen una belleza intrínseca. La gente sabe que el objetivo de David LaChapelle como fotógrafo es conmover a las personas con historias, y cada una de mis imágenes cuenta una historia distinta. Algunas son profundas y conmovedoras, otras son más ligeras y humorísticas, y otras simplemente nos permiten escapar de la realidad por un momento.

Cada imagen ofrece una perspectiva única y nos invita a reflexionar sobre diferentes aspectos de la vida. Desde la superficie hasta lo más profundo, mis fotografías reflejan la diversidad y la complejidad del mundo que nos rodea. A lo largo de mis cuarenta años de carrera, mi arte ha evolucionado junto con mi forma de pensar, llevándome de regreso a mis raíces espirituales. Comencé mi carrera explorando temas espirituales, pero luego me desvié hacia el mundo del materialismo y la ambición. Sin embargo, con el tiempo, he regresado a mis raíces, he completado un círculo completo en mi práctica artística.

¿Cómo sientes que tu trabajo ha sido una inspiración para otros artistas queer, alentándolos a aceptar y abrazar tanto su obra como su identidad?

Con el tiempo, hemos visto una mayor aceptación en ese sentido. Pienso que las fotos que tomé de marineros besándose para Diesel Jeans, siendo la primera vez que dos hombres eran representados besándose en una fotografía, dejaron un impacto significativo. Se imprimió en 72 países, lo que definitivamente tuvo un impacto, fue la primera vez que tanta gente me dijo que eso realmente significaba algo.

También quiero transmitirles que ser queer y tener a Dios en tu vida no son dos cosas separadas. Mucha gente religiosa te dirá que eso es imposible, pero quienes dicen eso no están hablando por Dios. Hay un lugar en la mesa para todos. Escuchas a tantos ministros hablar sobre cómo los gays irán al infierno y el SIDA es el castigo de Dios. Yo lo escuchaba cuando mis amigos estaban muriendo de SIDA y escuchaba a esos ministros en la televisión. Sabía que eran falsos maestros. La verdad es que cuando lees la Biblia tú mismo y ves esas palabras, “Dios es amor”. Y cualquier cosa hecha con amor, ya sea preparar una comida, ayudar a los pobres, brindar apoyo a un amigo necesitado o visitar a alguien en el hospital, si se hace con amor, se hace con Dios.

¿Cómo crees que tu trabajo ha moldeado, como, la sociedad contemporánea y también el mundo?

Pienso que he cambiado la fotografía. Cuando empecé, había mucho blanco y negro y colores desaturados. Al mostrar mi trabajo, se veía muy diferente de lo que estaba ocurriendo. Creo que he influenciado a una generación de fotógrafos de cierta manera.

Hoy en día, hay una gran cantidad de fotógrafos con diversas voces y estilos. Algunos desafían mi estética y optan por una simplicidad radical u otros enfoques. Sin embargo, esa variedad está presente en muchas obras de arte. A veces, sientes la inclinación de hacer lo contrario. Observas cosas que te motivan a crear algo similar. Personalmente, me he inspirado en muchas personas que vinieron antes que yo, algunas a las que admiraba y deseaba emular, y en otras ocasiones, buscaba ser completamente diferente.

¿Qué te gustaría que las personas que vienen aquí a ver la exposición se lleven a sus vidas?

Solo espero que los toque de alguna manera, que toque sus corazones, que encuentren algunas imágenes aquí, que los conmueva de la misma manera que la música toca nuestra alma. La forma en que una canción puede tocar nuestro corazón. Tal vez el poder confirmar una idea que tienen en su mente en el caso de que estén buscando la fé y se pregunten ¿Está bien gustar de la cultura pop y tener a Dios en tu vida? Sí, está bien. ¿Y está bien ser gay y tener a Dios en tu vida? Sí, está bien, tal vez eso suceda, esa sería mi esperanza.