Festival de Cannes 2022: estas son las películas que se estrenarán

Después de que el Festival de Cine de Cannes se cancelara en 2020 debido a la pandemia, este 2022 vuelve en su 75 edición.

Aunque el Festival de Cannes 2021 se realizó bajo todas las medidas necesarias, hubo varias restricciones que no permitieron que la alfombra roja se disfrutara como los años anteriores. Este 2022 vuelve a la normalidad la lujosa velada de cine en Francia.

Desde el primer festival en 1946, después de la Segunda Guerra Mundial, el festival se ha mantenido como un espectáculo maximalista que pone el cine mundial y el glamour en el centro de atención.

Este año, el festival dio inicio con el estreno de la cinta de zombis Z de Michel Hazanavicius, que no solo coincide con los últimos reflujos de la pandemia, sino también con la guerra más grande que Europa haya visto desde la Segunda Guerra Mundial, en Ucrania.

El Festival Internacional de Cine de Cannes inaugura su entrega 75º con la proyección de “Final Cut”, una comedia francesa sobre zombies dirigida por Michel Hazanavicius. Esta edición contará con largometrajes en competición y más de 50 proyecciones de la selección oficial.

Durante la ceremonia inaugural del festival, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, pidió que el cine no calle ante la guerra.

Prohiben entrada a rusos

Los organizadores tomaron la decisión de prohibir la entrada al festival a rusos que tengan vínculos con el gobierno. E incluso se proyectarán varías películas de destacados cineastas ucranianos, incluido el documental de Sergei Loznitsa The Natural History of Destruction.

Películas que se estrenarán en Cannes 2022

Warner Bros estrenará Elvis de Baz Luhrmann, protagonizada por Austin Butler y Tom Hanks. George Miller llegará con su épica de fantasía Thee Thousand Years of Longing, con Idris Elba y Tilda Swinton. Ethan Coen presentará su primera película sin su hermano Joel, Jerry Lee Lewis: Trouble in Mind, un documental sobre la leyenda del rock and roll realizado con imágenes de archivo.

También debutará Aarmageddon Time de James Gray, una historia demiautobiográfica sobre el paso de la edad adulta, ambientada en Nueva York, con Anthony Hopkins, Anne Hathaway y Jeremy Strong.

Quiénes estarán en Cannes 2022

El festival estará lleno de figuras reconocidas del mundo del cine como Viggo Mortensen, Kristen Stewart, Robert Pattison, y cineastas ganadores como Hirokazu Kore- eda (Broker), Christian Mungiu’s (RMN) y Jean- Pierre y Luc Dardennes (Tori and Lokita). Además, Claire Denis (Stars at Noon), David Cronenberg (Crimes of the Future) y Park Chan- wook (Decision to Leave), también compiten por la Palma, al igual que Kelly Reichardt, quien vuelve a formar equipo con Michelle Williams con Showing Up.

Aunque el evento volverá a la normalidad, los organizadores recomiendan a los asistentes usar cubrebocas. El jurado será liderado después de 13 años, por un artista francés Vicent Lindon, protagonista de la película ganadora de la Palma de Oro del año pasado “Titane”. Y el 29 de mayo, durante la ceremonia de clausura, entregará el máximo galardón del festival.