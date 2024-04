La galería Hilario Galguera presenta “New Spot Paintings & a Hundred Years” de Damien Hirst

Situada en la calle Francisco Pimentel 3 en la colonia San Rafael de la Ciudad de México, la Galería Hilario Galguera se ha convertido en un espacio idóneo para la demostración de la experimentación artística. Con casi veinte años de existencia, y fundada por Hilario Galguera y Rosa María Ortega, la galería ha reunido el trabajo de importantes exponentes del arte contemporáneo y abriendo la mesa para las conversaciones que se deben tener respecto a este ámbito. Ahora, reúne el trabajo del famoso artista plástico Damien Hirst con la exposición New Spot Paintings & a Hundred Years”.

La exhibición reúne 25 piezas del artista que enmarcan su línea creativa, tratando sus famosísimos spots de colores, hasta un vistazo hacia su trabajo más experimental con las piezas “A Hundred Years” de 1990 y “I Want to Spend the Rest of My Life Everywhere, with Everyone, One to One, Always, Forever, Now” de 1991.

Cortesía

Los puntos coloridos de Damien Hirst salieron a la luz por primera vez en 1986 cuando a través de un proceso aleatorio, pintaba círculos de color en diferentes patrones. Estos fueron bien recibidos por el público y los medios al hacer alusión a los procesos de la vida y la naturaleza humana que termina por ser diferente en cada ocasión, sin un patrón por seguir. Estas obras en el espacio de la galería Hilario Galguera invitan a la profunda contemplación de cada una de las piezas, funcionando como un safe haven que ofrece un refugio ante la enorme movilidad de la sociedad hoy en día.

Por su parte, “I Want to Spend the Rest of My Life Everywhere, with Everyone, One to One, Always, Forever, Now” presenta bolas de ping pong suspendidas por un jet de aire. Esta obra explora la idea de Hirst de la interconectividad que se crea en el mundo y entre los seres humanos existiendo entre sí.

Para la inauguración de la nueva exposición en la Galería Hilario Galguera, ofrecieron un preview de la muestra junto a Galguera, artistas y galeristas. “Esta exposición es una fascinante estación más en el largo camino e historia de amistad entre Damien Hirst y yo. En ella se revela el sentido del arte como un medio para expresarlo inefable y darle voz y presenciar aquellas cosas que muchas veces quedan solamente encerradas en el mundo de las ideas”, menciona Hilario Galguera. La exhibición estará disponible desde el día 5 de abril de 2024 al 12 de julio del mismo año.