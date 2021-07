María Juncal estrena en México su pieza “Soy yo, tu pensamiento”

Por Diana Laura Sánchez

María Juncal llegó a México para participar en la VIII Edición del Festival Ibérica Contemporánea en Querétaro. La reconocida bailaora española nos platica en entrevista acerca del estreno de su pieza “Soy yo, tu pensamiento”.

Desde el 2011 María Juncal es embajadora de este Festival, considerado como el festival de flamenco y danza española más importante de Latinoamérica, que reúne lo mejor de la danza, la música, el baile flamenco y la danza hispánica contemporánea.

María Juncal estrenó su pieza “Soy yo, tu pensamiento” en colaboración con la actriz mexicana Marta Zamora, en el Museo de Arte Contemporáneo en Querétaro y también vía streaming a través de Facebook (@IbericaContemporanea) y YouTube del Festival.

SINOPSIS:

“Soy yo, tu pensamiento…”

…que tarea escucharme todo el tiempo. ¿No podríamos estar en silencio? No, no podemos. Así el pensamiento, que es la misma acción, es el presente, el pasado, el futuro, lo que imaginamos y aún más allá, lo que soñamos. El pensamiento que siempre vivo nos lleva a todos los lugares. A los desiertos y a las cumbres. Al abrigo y la caricia, a la despedida y al abrazo. El pensamiento que es costumbre y miedo y el que todo lo puede…

Y al final como escucho el latido de mi corazón, quiero escucharte siempre.

Además, durante su estancia en Querétaro impartió talleres de formación en niveles de iniciación, intermedio y avanzado. Al tratarse de un Festival que fomenta la danza desde temprana edad, María trabaja con un grupo de niños y niñas para su formación.

Respecto al encuentro de academias, un evento que reúne a escuelas y agrupaciones de distintos géneros de danza, María Juncal participa como jurado. En él, los galardonados obtienen becas y apoyo económico para el desarrollo de sus carreras.

“El festival es un gran reencuentro, una fiesta para el arte, y una enseñanza. Además, como embajadora me siento muy responsable de todo lo que pasa, este año lo hicimos posible buscando las fórmulas para que pudiera suceder”, comenta la bailaora ante el reto que representó realizar esta edición en época de pandemia.

A pesar de las circunstancias que surgieron en el día del estreno de la pieza “Soy yo, tu pensamiento”, en medio de la tormenta María y Marta lograron sacar adelante el espectáculo con una pieza artística totalmente nueva que sorprendió al público.

María nos platica que previo a un espectáculo, se aísla para concentrarse en todo el proceso. Su camerino está completamente ordenado de una forma muy concreta y artística, además tiene algunos rituales que le dan serenidad.

“Las imágenes que veo, la música es una inspiración constante para mí, los sueños, lo que imagino mientras vivo el día a día, mis tristezas que conectan con cosas que me inspiran porque quiero darles una salida y mis alegrías porque son fuente de entusiasmo. También me inspira dar clases, me llena de amor por lo que hago y de ahí salen ideas. En general siempre me inspira pensar en los sueños”, comenta María acerca de su fuente de inspiración.

Ahora la bailaora se está preparando para producir y bailar la adaptación al flamenco de un maravilloso libro de Ildefonso Falcones.

“El flamenco en México siempre está muy vivo porque hay muchas escuelas y gente que le encanta y lo fomenta, además hay exponentes del flamenco que hacen cosas buenísimas”, finaliza.

ACERCA DE MARÍA JUNCAL

Nació en Las Palmas de Gran Canaria. Es considerada uno de los exponentes del Baile Flamenco de este siglo, representa la continuación de una de las familias que han escrito páginas en la historia de este arte, los Borrull.

Es con una de sus tías abuelas, Trini Borrull, que inicia sus estudios de danza española en las islas para luego continuar su formación especializada de Flamenco en la prestigiosa escuela Amor De Dios en Madrid.

Sus maestros: Ciro, Merche Esmeralda, Guito, Manolete, La Tati, Cristobal Reyes, entre otros.

Se ha hecho acreedora de distintos premios y reconocimientos a lo largo de su carrera:

– Premio Nacional de Danza en Córdoba “Antonio Gades”

– Primer Premio Danza Flamenca del Cante de Las Minas “Trofeo desplante”

– Primer Premio de Coreografía del Teatro Albéniz

– Mención de Honor de Gran Teatro de La Habana.

– Premio “Best of de vest” por su espectáculo “El Encierro de Anne Frank”, entre otros

Distintos los espectáculos que la han llevado a los Teatros del mundo

– “Destemplao”

– “Tercera Llamada”

– “Quimera”

– “El encierro de Anne Frank”

– “Flamenco Natural”

– “Fantasía Flamenca”

– Su obra más reciente “La vida es un Romance”

Colabora activamente con el proyecto comunitario “A Compás flamenco” en Cuba, siendo esta labor reconocida con el premio “Excelencia del Arte” por el apoyo al desarrollo de la cultura en los barrios desfavorecidos de La Habana. Asimismo colabora con la Fundación CONFE para personas discapacitadas

Además, María imparte cursos de Flamenco internacionalmente así como en la escuela Amor De Dios, la más destacada institución representativa de la enseñanza en este Arte.