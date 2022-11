México presente en Art Basel Miami, la feria de arte más importante

La feria más importante del circuito del arte estadounidense vuelve para celebrar dos décadas de su vibrante sede en Miami.

Por Alejandra Jarillo

¡Regresa Art Basel! Hace apenas 20 años, Miami debía su fama y fortuna solo a sus playas y vida nocturna, pero no muy lejos de la efervescencia de South Beach, otro movimiento estaba por alcanzar su punto de ebullición, el arte urbano que se concentraba en el barrio de Wynwood emergía con tal fuerza que muchos artistas comenzaron a asentarse en el vecindario convirtiéndolo en “el distrito del arte”.

Esta nueva ola –en un principio, solo de grafiteros–, no pasó desapercibida por los organizadores de la feria de arte más importante de Europa, Art Basel, Suiza, la capital estadounidense reunía todas las cualidades para sus ideales de expansión, Miami se nutría cada vez más de una variopinta comunidad cultural, sumamente activa como orgánica en su vocación para la obra pública (o callejera) que, en tiempos de Banksy, empataba a la perfección con el discurso de mercado del arte contemporáneo entre América del norte y del sur, cada vez más rentable para coleccionistas de alto nivel internacional interesados en la región.

Está por demás decir que no se equivocaron, Art Basel Miami Beach no solo se ha convertido en una feria referencial que ha transformado la vida de la ciudad, sino que llega a sus 20 años como toda veinteañera, plena de vida y reluciente, pese a haber sido golpeada en el tiempo de la contingencia sanitaria. Esta edición, que ya es llamada la del “año del gran regreso”, reúne 283 galerías, el número más alto en lo que va de su existencia y se espera un aforo no menor a los 70 mil asistentes, tres días en los que Miami se convertirá en el punto de encuentro entre artistas, galeristas, coleccionistas y amantes del arte.

Desde hace algunos años, creadores mexicanos se encuentran bien representados en la feria, con algunas galerías nacionales y dos extranjeras con sede en nuestro país. Constantes en su labor y cada vez más consolidadas, este año los nombres que formarán parte de la selección de Art Basel Miami son los que presentamos a continuación.

Galería OMR

No se puede entender la historia de galerías de arte contemporáneo de la Ciudad de México sin la aportación firme y consistente, desde 1983, de OMR. Fundada por Patricia Ortiz Monasterio y Jaime Riestra. Su roster se compone de más de 18 artistas y colectivos.

Este año se presentan en el booth C17, con obras de: Pia Camil (México), Jose Dávila (México), Simon Fujiwara (UK), Candida Höfer (Alemania), Artur Lescher (Brasil) y más.

Kurimanzutto

Debe ser la dupla más influyente del arte contemporáneo en México, Mónica Manzutto y José Kuri, no solo tienen en su cartera de artistas a dos de los mexicanos más reconocidos a nivel internacional, Gabriel Orozco y Abraham Cruzvillegas, sino que también apuestan por propuestas más provocadoras como las piezas de Bárbara Sánchez-Kane.

Este año se presentan con obras de: Abraham Cruzvillegas (México), Adrián Villar Rojas (Argentina), Allora & Calzadilla (Puerto Rico), Bárbara Sánchez-Kane (México), Damián Ortega (México) y más.

LABOR

Bajo la dirección de Pamela Echeverría, Labor se ha hecho un público expectante de sus propuestas, siempre sugestivas, dentro del circuito de galerías de la Ciudad de México. Nombres extraordinarios como el de Jill Magid, y su proyecto de convertirse en diamante cuando muera, o de Pedro Reyes, quien como escultor ha convertido armas de fuego en instrumentos musicales, son muestra del lugar privilegiado que merecidamente se han ganado en sus 13 años de existencia.

Este año se presentan en el booth H15, con obras de: American Artist (EU), Étienne Chambaud (Francia), Héctor Zamora (México), Jill Magid (EU), Pedro Reyes (México) y más.

Proyectos Monclova

El discurso del arte como un disruptor agente de cambio; en contraparte, la plástica extraordinaria, colorida y geométrica creada por el arquitecto Eduardo Terrazas y su estética quintaesencia del arte moderno de mediados del siglo XX, conforman el universo estético de la galería fundada por Polina Stroganova en 2005, en la cual se definen contrastes y estilos dentro de su book de más de 20 artistas en activo.

Este año se presentan en el booth G28, con obras de: Alexander Calder (EU), Ángela Gurría (México), Eduardo Terrazas (México), Gabriel de la Mora (México), Helen Escobedo (México) y más.

House of Gaga

Una casa estilo art deco en el corazón de la colonia Condesa, es la que Fernando Mesta y José Rojas (curador y arquitecto, respectivamente) eligieron en 2008, para dar cabida a expresiones emergentes de arte contemporáneo nacional e internacional. Su ecléctica lista de artistas se compone de 20 creadores entre los que destacan Juan José Gurrola como un digno representante del arte moderno mexicano.

Este año se presentan con obras de: Danny McDonald (Australia), Karla Kaplun (México), Art Club2000 (EU), Cosima von Bonin (Kenia), Emily Sundblad (EU), Heji Shin (Alemania) y más.

Galerie Nordenhake

Desde que Ben Loveless, director de Nordenhake en Estocolmo, trajo a esta galería de origen sueco a Zona Maco, tuvo el buen ojo para ver en la Ciudad de México a su tercera sede –también están en Berlín–, y tan involucrado se quedó con la movida del arte nacional que hoy forma parte de la feria como jurado del comité de selección. Nordenhake, sin embargo, no niega sus raíces escandinavas, Entre su cartera de artistas destacan los mexicanos Iñaki Bonillas y Frida Escobedo.

Este año se presentan en el booth con obra de: Ayan Farah (Somalia-Suiza), Elena Damiani (Perú), Frida Orupabo (Noruega), Harvey Quaytman (EU), John McCracken (EU), John Zurier (EU), Iñaki Bonillas (México), Jerónimo Rüedi (Argentina) y más.

Travesía Cuatro

Curiosamente, esta galería española con presencia en Madrid y Ciudad de México, ha enfocado su interés en Guadalajara, tanto Silvia Ortiz como Inés López-Quesada, sus directoras, encontraron en este estado de la república no solo su sede en Casa Franco, inmueble diseñado por el tapatío Luis Barragán, sino que desde 2013 su representación incluye a los mexicanos Gonzalo Lebrija, Jorge Méndez Blake y Milena Muzquiz, mismos que formarán parte de su booth en Art Basel Miami esta nueva ocasión.

Este año se presentan en el booth C21, con obras de: Jorge Méndez Blake (México), Jose Dávila (México), Milena Muzquiz (México), Teresa Solar (España), Donna Huanca (Bolivia-EU), Gonzalo Lebrija (México).

Sobre ABMB

-La feria se compone de ocho secciones: Galleries (con las galerías seleccionadas), Meridians (proyectos de gran escala), Nova (con piezas creadas en los últimos tres años), Positions (de artistas emergentes), Survey (obras con relevancia histórica), Edition (piezas editadas), Kabinett (exposiciones curadas) y Magazines (publicaciones de arte).

-Este año participan 283 galerías de 38 países de los cinco continentes (incluyendo 26 que participan por primera vez).

-Marc Spiegler es el actual director de ABMB, el también periodista y columnista de arte es considerado como una de las 25 personalidades más influyentes en su ámbito, según Power 100 de ArtReview.

-Los tres días que dura la feria, deja en la región una derrama económica de 500 millones de dólares.

-Es gracias a Art Basel Miami que en el Distrito del Arte, en Wynwood, existen hoy más de 70 galerías, solo en el barrio, además del llamado museo a puertas abiertas con los múltiples murales que adornan sus calles, el recorrido por Wynwood Walls, es obligado entre turistas que visitan la feria .

-Aunque es permitido tomar fotos, los selfie stick están prohibidos, dado que la mayoría de las obras están expuestas para su venta y podrían dañarse.

Te puede interesar: LAS EXPOSICIONES QUE NO TE PUEDES PERDER

Decoraciones navideñas muy sencillas

Magali Arriola, a gran escala

La directora del Museo Tamayo es la flamante curadora de Meridians, la sección de la feria destinada a presentar piezas de gran formato. Este año se muestran seis trabajos, que abarcan artistas de distintas latitudes, desde una pieza brasileña con speedos robados, extensos textiles nigerianos y otra polémica Sirenita negra.