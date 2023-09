Murió el artista Fernando Botero y Medellín declara 7 días de luto

Este viernes se dio a conocer el fallecimiento del famoso pintor y escultor colombiano cuyas obras son reconocidas en todo el mundo. Medios colombianos informaron que el artista murió en su casa en Mónaco, después de ser hospitalizado en el norte de Italia por una neumonía.

La partida de Fernando Botero marca el fin de una era en el arte colombiano y su legado se mantendrá vivo, debido a que sus obras continúan inspirando a generaciones de artistas y aficionados del arte el todo el mundo.

Botero nació en Medellín en 1932, fue un audodidacta. “El arte debe producir placer, cierta tendencia a un sentimiento positivo. Pero yo he pintado cosas dramáticas. Siempre he buscado coherencia, estética, pero he pintado la violencia, la tortura, la pasión de Cristo... hay un placer distinto en la pintura dramática, la pintura misma. El gozo mayor de la pintura, la belleza no pone a reñir lo dramático y lo placentero”, afirmó.

El colombiano Fernando Botero rompió varios récords del arte y fue reconocido por sus esculturas de voluptuosas figuras.

Apenas el año pasado, la ciudad celebró por todo lo alto sus 90 años. A los 12 años de edad, ingresó a una escuela para toreros en Medellín y su primera obra que vendió a los 16 años en un mercado antioqueño, tiene una estética influenciada por la tauromaquia.

“Vamos a decretar siete días de luto en los que rendiremos homenaje en la Plaza Botero y los diferentes lugares de la ciudad donde su ibra está plasmada y vivirá para siempre”, expresó el alcalde Daniel Quintero.