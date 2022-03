Donovan Carrillo decide no competir en Francia; no llegaron sus patines

El patinador mexicano Donovan Carrillo, tomó la decisión de no competir en el Mundial de Patinaje Artístico en Francia, ya que, sus patines no llegaron a tiempo para la competencia.

Hace unos días, el atleta Donovan Carrillo mostró su preocupación en redes sociales, ya que, la maleta en la que documentó sus patines no llegó a su destino.

Donovan estaba ilusionado por participar en el Mundial de Patinaje Artístico en Montpellier, luego de haber sido la sensación en los pasados Juegos Olímpicos de Invierno Bejing 2022.

Te puede interesar: Sueños con sabor tapatío: Donovan Carrillo hace historia en Beijing 2022

Sin embargo, el tapatío no contaba que con que la maleta con la que viajó desde México, no llegaría a su destino con su herramienta principal para competir.

“Amigos quiero compartirles que estos días me he sentido preocupado porque aún no me ha llegado la maleta en la que documenté mis platines”, se lee en una de sus historias de Instagram, donde compartió lo sucedido.

Aunque, le enviaron unos patines nuevos de última hora, estos no eran aptos para su mejor desempeño, por esta razón, decidió retirarse del Mundial este jueves, horas antes de participar.

Resulta que, las botas y cuchillas de patinaje son muy técnicas, esto significa que, si un patinador no cuenta con su propio equipo, podría demostrar inseguridad en el hielo.

Hubiera sido este jueves 24 de marzo, cuando Carrillo debutaría en esta competencia en el programa corto de la rama varonil. Donovan se hubiera enfrentado ante aproximadamente 40 atletas rumbo a la final del campeonato.

Te puede interesar: DONOVAN CARRILLO CERRÓ SU ESPECTACULAR PARTICIPACIÓN EN BEIJING 2022