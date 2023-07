¿Jimmy Lozano seguirá al frente del Tri? Esto opinan varios ex técnicos

Luego del triunfo de la Selección Mexicana en la Copa Oro 2023, muchos se han preguntado qué será del futuro del técnico Jimmy Lozano con el Tri. Aunque su contrato era únicamente para estar al frente de la Selección durante este torneo, algunos ex técnicos han opinado sobre lo que debería suceder.

¿Qué opina Hugo Sánchez?

El ex futbolista de Pumas y Real Madrid, que también ha dirigido al Tri, respalda la permanencia de Jimmy Lozano al frente de la Selección, pues es un técnico mexicano que conoce perfectamente el fútbol del país, además de que sabe cómo potenciar su mentalidad para ser ganadores.

Hugo Sánchez dirigió al Tri en el año 2000, y nuevamente entre 2007 y 2008 Instagram @hugosanchez_9

“Me encanta la idea, lo he apoyado siempre. Hace falta que un mexicano tome el puesto, lo dije hace varios años. Se ha notado un cambio en la actitud de los jugadores, la mentalidad, la idiosincrasia, el entendimiento, el saber estar, el creer en la misma idea”, declaró Hugo a Grupo Reforma.

El Pentapichichi comentó que sabe que la Federación Mexicana analizará a fondo a los candidatos que tiene para dirigir al Tri, pero que debería tomar en cuenta de la trayectoria de Jimmy desde que ganó el bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio en 2020 hasta el día de hoy.

Hugo finalizó diciendo que la Selección ya ha tenido entrenadores extranjeros, y que los resultados han sido claros; ahora, la Federación debería mirar el talento que se produce en casa.

Esto dijo Miguel Herrera

En una entrevista para Fox Sports, el técnico de Xolos mostró su apoyo a Jimmy Lozano.

‘El Piojo’ Herrera estuvo al frente de la Selección Mexicana entre 2013 y 2015 Instagram @miguelherreradt

“Jaime lo hizo bien, al hacer bien este proceso me parece que levanta la mano con fuerza. Los muchachos lo conocen, el 80 por ciento del grupo trabajó con él, no está empezando de cero. Creo que sin duda alguna se ha ganado una oportunidad, por qué no decirlo”, declaró ‘el Piojo’.

‘Tuca’ Ferretti también opinó

El técnico brasileño del Cruz Azul declaró que Jimmy Lozano tiene méritos para mantenerse al frente del Tri.

“Yo creo que sí, él logró apaciguar las cosas (…) Pienso que es un gran elemento, muy buen entrenador”, opinó el ‘Tuca’.

Sin embargo, comentó que Jimmy debe tener también el apoyo de los directivos, no sólo del lado deportivo.

“Si lo dejan a Jimmy, lo único que me gustaría es que realmente hubiera apoyo para él, que lo tiene de la parte deportiva, pero falta el apoyo realmente de la directiva, porque sabemos qué pasó con el entrenador anterior.

“Si lo escogen, todos los dueños y presidentes deben estar de acuerdo, para que realmente pueda tener un proceso adecuado, pero si hay un grupo que está a favor y otro grupo que está en contra, ¡híjole!, es muy difícil (…) Si es Jimmy, o el que sea, que haya un consenso de apoyo total (…) creo que esa parte es la que hace falta en este momento”,

Jimmy también cuenta con apoyo internacional

Durante la premiación de la Copa Oro, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, le dijo a Jimmy: “Este es tu Mundial, el 2026”.

Jimmy Lozano desearía seguir al frente del Tri Instagram @jaimelozano21

En respuesta a este comentario, el mexicano afirmó que creía que Infantino no sabía que su contrato era únicamente por ese torneo, y que él sería el técnico del Tri hasta el final del proceso. Sin embargo, el comentario del presidente del máximo organismo del fútbol le dio seguridad a Jimmy, quien ha asegurado que le encantaría permanecer al frente del Tricolor.