Las sensaciones de Taylor Fritz previo al Abierto Mexicano de Tenis de Acapulco 2024

Taylor Fritz es una de las estrellas del tenis contemporáneo, actualmente rankeado según ATP como el 10mo mejor tenista del mundo. Fritz llega encarrerado después de una cómoda victoria en el ATP 250 Delray Beach Open. En esta edición del Abierto Mexicano de Tenis de Acapulco Taylor buscará lograr su primer título en suelo guerrerense después de quedar cerca en las dos ediciones anteriores.

Taylor Fritz, ¿Cómo te sientes física y mentalmente para este torneo?

Físicamente me siento muy muy bien. No tuve que jugar ningún juego de tres sets allá, de igual manera me siento bien mentalmente. Estoy en un lugar bastante bueno, diría que en términos de confianza, me siento motivado y feliz de estar de regreso en este gran torneo que realmente me gusta.

¿Cómo se siente regresar a jugar a Acapulco después de los sucedido con el huracán Otis?

Creo que es realmente sorprendente todo lo que ha pasado, especialmente todo el trabajo que se ha realizado para hacer posible que jugamos este torneo. Estoy muy agradecido de jugar aquí. Estoy seguro de que yo y todos los jugadores queremos dar en cierto modo, un gran espectáculo. Queremos honrar todo el trabajo que fue hacer que este torneo se lleve a cabo y que valga la pena para todos los fans.

¿Cómo te preparaste para Acapulco este año?

La verdad es que acabo de llegar, llegué el jueves un poco temprano para adaptarme al calor, también estuve antes en Florida y eso obviamente ayuda, y esa sería mi preparación realmente.

¿Cuál es tu favorita de jugar en el Abierto de Acapulco?

La verdad es que hay dos cosas que me encantan, y me costaría decidir entre ellas, por un lado tenemos a los fans mexicanos y por el otro me encantan los juegos nocturnos.

¿Hay algún jugador contra el que te gustaría jugar?

Los hay definitivamente, pero tristemente no están jugando en este torneo, lo que sí te puedo decir es que te puedo nombrar a muchos jugadores con los que probablemente preferiría no jugar.

¿Qué expectativas tienes para este torneo?

Como en cualquier otro torneo, estoy aquí con la esperanza de ganar, pero en cuanto a expectativas, solo quiero ir partido a partido, como lo hice en años pasados. El torneo pasado llegué a la semifinal y el antepasado a la final, así que uno a la vez y espero llevar este proceso hasta la final del Abierto de Acapulco.