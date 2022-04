¿Qué pasará con la beca de Donovan Carrillo tras perderse el Mundial?

Hace una semana, el patinador mexicano Donovan Carrillo decidió retirarse del Campeonato Mundial de Patinaje Artístico en Francia porque no llegaron sus patines a tiempo.

Por Diana Laura Sánchez

El tapatío Donovan Carrillo estaba entusiasmado por participar en el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico en Francia, pero no contaba con que no llegarían sus patines para competir y tuvo que retirarse horas antes de salir a la pista.

“Ha sido muy difícil tomar esa decisión debido a la importancia y las grandes expectativas que se tenían para este evento”, escribió Donovan en sus redes sociales.

“Lamentablemente, después de evaluar toda la situación con mi entrenador, decidimos que era lo más sentado a raíz de los infortunios que precedieron el día de hoy”, agregó.

“Hicimos todo lo que estuviera en nuestras manos desde el inicio y también muchas personas en Francia y México nos estuvieron apoyando para buscar soluciones”, destacó Donovan, quien recibió unos patines para entrenar, sin embargo, no eran los adecuados para su desempeño en la competencia.

¿Donovan mantendrá su beca?

Ante esta situación, la presidenta del Comité Olímpico Nacional, María José Alcalá, dijo que la beca del finalista olímpico se mantendrá y no habrá ningún ajuste, luego de que circuló información acerca de la posible reducción de beca para Donovan por no participar en la competencia.

Después de que la aerolínea en la que viajó de México a Francia, extravió sus patines, Alcalá expresó que estas situaciones no están en manos de los atletas o entrenadores y que es el momento de apoyarlo, además, sostuvo que no le retirarán el apoyo y mantendrá su beca de 30 mil pesos.

“El Comité Olímpico no le va a retirar el apoyo porque no sería congruente de nuestra parte. Estamos buscando que haya más desarrollo en el patinaje artístico, quitarle la beca no ayudaría en nada”.

Finalmente, los patines llegaron a Montpellier, el último día de la estancia del mexicano en Francia, cuando ya se había retirado del Mundial.

Mira hacia adelante…

Por otro lado, Carrillo se mantiene con el optimismo que lo caracteriza y está listo para plantearse nuevas metas para seguir creciendo.

“Después de una temporada de retos y muchas emociones, me quedo con grandes enseñanzas. Ahora es momento de recuperarnos y plantear nuevas metas con miras a seguir creciendo. Gracias en especial a mi familia y entrenador por ayudarme a cumplir mi sueño…”.

Donovan se prepara para realizar un campamento de entrenamiento con el coreógrafo francés Benoit Richaud, del 1 al 6 de mayo en la Ciudad de México, como preparación para su próxima temporada que iniciará en julio.