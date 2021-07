La cuatro veces medallista olímpica Simone Biles se retira de las competencias individuales

La gimnasta estadounidense Simone Biles se retiró de las finales por equipo, y ahora también de las competencias individuales.

La atleta está segura de querer cuidar su salud mental por encima de cualquier cosa.

La estadounidense decidió abandonar las finales por equipo debido a un problema de salud mental.

Biles confesó, a través de su cuenta de instagram, que muchas veces parecería que la presión no le afecta; no obstante, esto no es así, siente el peso del mundo en sus hombros.

La gimnasta habló con la prensa y mencionó que es muy importante priorizar el tema de la salud mental, porque si no es así no vas a disfrutar tu deporte y mucho menos vas a conseguir el éxito que tanto deseas.

Por otro lado, aseguró que en caso de que estés pasando por un momento así, el que dejes pasar una competición importante demuestra lo fuerte y competitivo que eres por decidir concentrarte en ti.

La Federación de gimnasia estadounidense anunció que apoyan de todo corazón la decisión de Biles y que esto muestra que es un verdadero modelo a seguir:

We’re thinking of you, Simone. ❤️ Your strength and courage to focus on your wellbeing is something we can all learn from.

Thank you for being the leader you are. pic.twitter.com/Jnaa96AKse

— Team USA (@TeamUSA) July 28, 2021