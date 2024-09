¡111 millones de dólares! Por qué los hijos de Michael Jackson no recibieron su enorme fortuna

Desde la trágica muerte de Michael Jackson hace casi veinte años, aún quedan preguntas sobre quién heredó la increíble fortuna del Rey del Pop. Lo lógico es que sea su familia quien la reciba, pero ese no es siempre el caso.

A pesar de que el cantante dejó todo su patrimonio a su familia, su fortuna todavía se debate hasta el día de hoy, y sus hijos no han visto ni un centavo de sus millones de dólares.

¿De cuánto es la fortuna que heredó Michael Jackson a sus hijos?

Luego de la muerte de Michael Jackson en 2009 su patrimonio siguió generando la cantidad de 500 millones de dólares en sólo tres años, según la revista Forbes.

Gracias a las ganancias de su película This Is It, acumuló un anticipo extra de 60 millones de dólares, así como un nuevo contrato para sus grabaciones que acumuló 250 millones de dólares. Además, la Inmortal World Tour del Cirque du Soleil recaudó más de 75 millones de dólares en 2012.

En total la fortuna acumulada el cantante es de alrededor de 111 millones de dólares, por lo que no es sorpresa que haya una disputa por ella.

¿Por qué los hijos de Michael Jackson no han recibido su herencia?

Michael Jackson tuvo tres hijos: Prince, de 27 años, Paris, de 26, y Bigi (aka Blanket) de 22. Sin embargo, debido a una disputa legal entre la fallecida estrella y el IRS (Servicio de Impuestos Internos) por una factura de impuestos, ninguno de ellos ha recibido el dinero hasta que el caso se resuelva.

Si bien los herederos del intérprete de Thriller tienen una asignación del patrimonio y aparentemente están “muy bien cuidados”, todavía no reciben la herencia que les corresponde.

Una declaración sobre el tema obtenida por la revista People decía: “En los informes anuales proporcionados al tribunal testamentario, que están disponibles públicamente, cualquiera puede ver que el Patrimonio proporciona a la madre y a los hijos de Michael cantidades muy sustanciales de dinero para mantenerlos.

“El Estado tiene una relación muy cooperativa con los hijos de Michael y siempre que necesitan algo, se trabaja con ellos para garantizar que estén muy bien atendidos, tal como Michael hubiera querido”.

En el testamento de Michael Jackson, presentado en 2002, se explicaba que sus intereses se depositarían en el ‘Michael Jackson Family Trust’, y que el 20 por ciento de su dinero se donaría a organizaciones benéficas, mientras que el resto se destinaría a un fideicomiso vitalicio para su madre Katherine Jackson y un fideicomiso para sus tres hijos.

Su padre, el creador de los Jackson Five, Joe Jackson, así como sus hermanos y exesposas, no aparecieron en su testamento.