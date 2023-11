¡Aitana llega a México! Esta es la marca detrás de todos sus looks en gira

Aitana estará en México con el muy esperado Alpha Tour el próximo 24 de noviembre en el Auditorio Nacional. Esta gira internacional la cual consiste de 8 países, incluyendo ciudades como Madrid, Barcelona, Bogotá, Buenos Aires, Valencia y, por supuesto, la Ciudad de México.

Este tour trae consigo la nueva propuesta de su tercer álbum de estudio “Alpha”, lanzado en septiembre con 15 canciones, presentando temas bajo el genero electro-pop que marca un estilo muy diferente al que estamos acostumbrados. Desde colores neón y temas nuevos que nos encantan, estamos ansiosos por ver su nuevo look, sus outfits y escuchar nuestras canciones favoritas en vivo.

Éxitos como ‘Formentera’, ‘Mon amour’, ‘Vas a quedarte’ y ‘Corazón sin vida’, esta última interpretada con Sebastián Yatra, son canciones que esperamos ver en el setlist. Aunque el código de vestimenta para el concierto aún no ha sido revelado, hemos visto que en shows anteriores Aitana ha optado por colores como rosa, blanco, morado y verde, estamos emocionados por descubrir qué color elegirá para vestir el Auditorio Nacional.

Su carrera musical no es lo único que hemos visto evolucionar y cambiar, ya que Aitana no es la misma persona que conocimos cuando salió de Operación Triunfo. La vemos evolucionar dentro y fuera del escenario, convirtiéndose indudablemente en un icono de la moda al instante. Usa looks atrevidos que coinciden con su nueva estética que gira al rededor de Alpha. Para el tour, ha elegido la casa de moda italiana Fendi, quien ha sido responsable de todos los looks que la cantante española ha lucido en sus shows. Entre ellos se incluyen mini faldas, camisas crop, vestidos, botas altas y otras piezas que nos encantan!

Estamos seguros de que el concierto de Aitana en la Ciudad de México no solo será inolvidable, sino que también redefine su música y su estilo personal. Estamos emocionados por ver el look que lleve en el concierto de la ciudad. Es indudablemente un concierto que no querrás perderte, pero por lo pronto te traemos un run down de sus mejores looks.

Aitana en Fendi para su show en Barcelona.

Cortesía

Aitana en Fendi para su show en Sevilla

Cortesía

Aitana en Fendi para su show en Valencia

Cortesía

Aitana en Fendi para su show en Gran Canaria