Todas las celebs que se robaron la cámara en el front row de Fendi en Milán Fashion Week SS2024

Milán Fashion Week arranca con el desfile de Fendi SS2024, presentando una propuesta del diseñador Kim Jones inspirada en la despreocupación de las mujeres de Roma en cuanto a cómo se visten hoy y a lo largo de la historia, donde la elegancia y la sencillez se fusionan con el concepto de no preocuparse por lo que piense nadie considerándose el auténtico lujo.

El escenario, todo en blanco, es protagonizado por las icónicas bolsas de la marca en tamaño gigante, lo que lo convierte en el lugar perfecto para esta colección. La colección se compone de una paleta de colores que incluye tonos como el café, azul, naranja, una escala de grises, amarillo y blanco, creando el equilibrio perfecto en las piezas que incluyen camisas, abrigos largos, conjuntos de top y pantalón, blusas, faldas midi, camisas, shorts, vestidos y piezas de un solo hombro, algunas con el característico logo de doble “F” de Fendi, que no podían faltar en esta colección. Sin duda, es una colección que veremos por todas partes. Un sentido de dualidad, una cualidad muy propia de Fendi, impregna la colección, con la sastrería masculina que se une a materiales como sedas y tejidos de punto, creando una sensibilidad más fluida y femenina.

Los looks se complementaron con guantes cortos, bolsas de distintos tamaños, formas y colores, incluyendo las más icónicas de Fendi como la Peekaboo, Baguette, Origami y First, mientras introduce el nuevo Flip, y joyas minimalistas elegidas por Delfina Delettrez, con aretes largos, collares y brazaletes que complementaban perfectamente los looks. Además de los tacones, no faltaron las zapatillas de bailarina, que sin duda se han vuelto una de nuestras tendencias favoritas, ya que además de ser súper cool, nos aseguran comodidad. Fendi las destacó al agregarles aros metálicos en el tobillo. Sin duda, esta colección siguió la estética de “quiet luxury” a la perfección.

Además, la front row dio mucho de qué hablar, ya que estaba llena de A-listers como Linda Evangelista, Kate Moss, Naomi Campbell, Winnie Harlow, Chiara Ferragni, Christina Ricci, Naomi Watts, Demi Moore, Cara Delevingne y muchas otras celebridades que disfrutaron del show.

Cara Delevigne Cortesía

Suki Waterhouse Cortesía

Naomi Campbell Cortesía

Linda Evangelista Cortesía

La colección de Fendi SS2024 fue simplemente sublime, y estamos emocionados por ver el resto de las propuestas que la Milan Fashion Week tiene para ofrecernos.