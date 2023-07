Styling Rodrigo Alcántara

Hablar de Alan Estrada es traer a la conversación un sinfín de temas a tratar desde una trayectoria en constante ascenso, un estilo de vida un tanto envidiable y hasta una revolución en la industria del entretenimiento en México.

Y es que el actor y productor ha consolidado una carrera en diversos ámbitos que hoy lo posiciona como un referente. Sin embargo y en sus palabras, no es más que un soñador que ha tenido la fortuna de ver materializados todos sus deseos.

“Al día de hoy, me veo a mi mismo siendo mucho más de lo que pensé. Si regreso a mi infancia y veo al niño que era y todo lo que soñaba con ser, hoy puedo decir que he logrado todo lo que he deseado, incluso he rebasado mis sueños. Hay muchas cosas en mi vida que jamás imaginé que iban a pasar y me siento muy satisfecho con las decisiones que he tomado tanto en mi vida como en mi trabajo. Al final, creo que una carrera se construye a lo largo del tiempo, no es inmediata. Llevo más de 20 años trabajando, he cubierto muchos ámbitos y he hecho de todo, me gusta probar y explorar distintos escenarios y áreas y las he disfrutado todas”.

Alan Estrada nos habla de su libro y de cómo los viajes han cambiado su vida Luis de la Luz

¿CÓMO CONSIGUES EL BALANCE EN LAS DIVERSAS ÁREAS DE TU VIDA Y LLEVANDO TANTOS PROYECTOS AL MISMO TIEMPO?

Hoy trato de dividir mi tiempo y eso me mantiene entretenido porque, como puedo estar en un estudio grabando una canción, puedo estar en una locación filmando una película, también puedo estar en el teatro o viajando por el mundo, por todo ello es que no me aburro.

ALAN POR EL MUNDO CUMPLE 13 AÑOS, ¿CÓMO TE SIENTES AL RESPECTO?

Alan por el mundo surgió como un hobbie. Al principio, los videos en mi canal eran muy personales y a manera de recuerdo de mis viajes y mis vacaciones. No fue sino hasta 2012 que decidí darle un descanso a mi carrera como actor, para enfocarme en los viajes. Y lo que en un inicio iban a ser dos años, se convirtieron en cinco que me dediqué de lleno a mi proyecto, pues me iba muy bien. Después retomé mi carrera como actor. Hoy día llevo ambas áreas de la mano.

¿EN ALGÚN MOMENTO TUVISTE MIEDO A APOSTARLE A TU PROYECTO DE VIAJES?

Claro que me dio miedo poner en pausa mi carrera como actor, pues llegué a pensar que quizá podría no ser una pausa sino un final. Afortunadamente no pasó y hoy aquí estoy.

Alan Estrada Luis de la Luz

ACTUALMENTE, ¿QUÉ ES LO QUE TE LLAMA A SUMARTE A NUEVOS PROYECTOS?

A mí lo que me llama es pensar en lo que le ofrece a la gente. Más allá de pensar en si puede o no funcionar, pienso en lo que puede aportar. En mi caso, hago los videos que a mí me gusta ver y creé la obra de teatro que quería ver; yo soy mi propio público. Para mí, es fundamental pensar en que el proyecto que realice sea algo que yo consumiría. Es algo que me despierta interés en lo que hago.

RESPECTO A SIETE VECES ADIÓS, EL MUSICAL QUE CREASTE, ¿CÓMO ES PARA TI EL VER EL ÉXITO QUE HA TENIDO A CASI AÑO Y MEDIO DE SU ESTRENO?

Lo primero que puedo pensar al hablar de Siete veces adiós es: “qué bueno que me rompieron el corazón y que pude escribir una obra de teatro que no solo ha sido un éxito sino un parteaguas para la escena teatral”. Hemos roto récords sin esperarlo, lo cual me llena de satisfacción, pues es un proyecto que nació en mi cabeza, pero además, me ilumina el camino hacia donde yo creo que puede ir el teatro mexicano.

Luis de la Luz

ADEMÁS DE ACTOR, PRODUCTOR Y VLOGGER DE VIAJES, AHORA ESTÁS POR LANZAR TU LIBRO, ¿QUÉ NOS PUEDES CONTAR AL RESPECTO?

La gente siempre me pidió hacer un libro. Lo firmé con Editorial Planeta hace muchos años y fue un proceso muy largo, pues lo escribí de puño y letra; quería involucrarme. Es un texto muy personal en el que expongo 10 lecciones de vida que he aprendido a lo largo del tiempo, claro que hablo de viajes, pero también hablo de mí y de mi forma de ver el mundo, de cómo los viajes han cambiado mi vida.

HABLANDO DE VIAJES Y TRAS LO SUCEDIDO CON TITÁN, EL SUBMARINO QUE IBA EN BÚSQUEDA DE LOS RESTOS DEL TITANIC, ¿CAMBIÓ ALGO EN TI TRAS DARSE A CONOCER DICHA NOTICIA?

No cambia nada en mí. Al final, cuando yo decidí hacer la inmersión, fue durante pandemia y, en dicha etapa, creo que todos nos enfrentamos a la posibilidad de enfermarnos y morir. A mí, el amor y la muerte son dos temas que me fascinan. Me parece un ejercicio bastante sano, pues es aceptar la realidad de que tarde o temprano, todo tiene un final. Recuerdo que, cuando salí de mi casa para ir a la expedición, me despedí de mi hogar y de mi gente con miedo de no saber si los volvería a ver. Ese año no lo logramos y hubo una parte de mí que respiró. Pensé: “tengo un año más de vida”. Un año después, volví a internarlo y lo logré. Sabía los riesgos que implicaba esa expedición; incluso, poco antes de realizarlo, fui al teatro y pensé: “puede ser que esta sea la última obra que vea en mi vida”, pero nada de ello me detuvo para intentarlo y vivirlo todo… es una pena lo que pasó, pero, hablando por mí, afortunadamente estoy aquí y quizá viví algo que será único e inolvidable.

¿EXISTEN MIEDOS AL DEJAR TU HOGAR PARA IRTE A VIAJAR POR EL MUNDO?

Una de las lecciones en mi libro es el miedo, pues constantemente nos enfrentamos a ello. Miedo a lo desconocido, a perderte, a que te pase algo, incluso el miedo a salir de la zona de confort. Al final, el valiente no es quien no tiene miedo, sino quien aún sintiendo dicho sentimiento, se anima a hacerlo todo. Yo me voy de viaje y aun con miedo, me animo a todo.

Luis de la Luz

FINALMENTE, ¿TENEMOS ALAN POR EL MUNDO PARA RATO?

¡Claro! Yo quiero hacerme viejito haciendo lo que amo. Este año he decidido bajarle un poco al ritmo de los viajes, porque aunque la gente piensa que me la vivo de vacaciones, llega a ser muy pesado. Tengo el trabajo de muchas personas en uno, pues yo grabo, edito, ilumino y más, pero lo disfruto mucho.

“Desde niño era un soñador y jugaba con hacer lo que hago hoy. Menos los viajes, pues jamás imaginé que eso se podría convertir en mi trabajo”.