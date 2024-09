Mientras Luis Miguel se encuentra dando varios conciertos en la Ciudad de México, Tavira anunció el lanzamiento de su libro “Por debajo de la mesa”, una obra que habla del cantante y su relación con la política.

Hace tiempo Tavira publicó un podcast titulado “Luis Migue, ¿culpable o no?”, en el que habló de la boda de Paulina López Portillo, la hija del expresidente José López Portillo, en la que el cantante mexicano, fue contratado para amenizar su voz en la ceremonia.

El periodista contó que la vida del intérprete de “Suave”, estuvo en riesgo cuando grabó el videoclip de la “Incondicional”, dirigido por Pedro Torres.

“Tuve acceso a miembros del ejército mexicano y entonces ellos me platicaron que cuando se gestó el video “La incondicional” en territorio militar, particularmente en el Colegio Militar... es que Luis Miguel estuvo a punto de perder la vida, porque lo hicieron arrojarse de una tirolesa, no estaba en el guion, no estaba planeado”, relató el periodista, quien añadió que se trató de una broma que le hicieron al artista.

“Estos con tal de querer hacerle la broma, el coronel que estaba arriba le dice ‘aviéntate’, y él ‘no, no, no me quiero aventar’, y el otro ‘que sí, que sí', entonces no lo aventaron como tal, pero si lo obligaron y Luis Miguel reclámandole a Pedro Torres, director del video, ‘me están pidiendo que me aviente, entonces Pedro decía eso no está en el guión, pero que se aveienta y grabaron la toma...”.

Por otro lado, Alberto dijo que el ejécito trató de limpiar su imagen mediante Luis Miguel.

“Al mismo tiempo que se estaba grabando “La Incondicional”, estaba por destaparse la pelicula Rojo Amanecer, la cual retrataba la matanza de los estudiantes en Tlatelolco en 1968... en mi investigación mi teoria es que el ejército utilizó a Luis Miguel para limpiar su imagen”.

Finalmente, Tavira reveló que Luis Miguel aprendió de su padre, a ocupar su cercanía con el poder mexicano para su beneficio, tal como para poder tener un encuentro con sus hijos Daniel y Miguel.

“El gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, lo contrató por ser tan fan de Luis Miguel... para ser la imagen de la campaña turística en el 2013 del Estado de Guerrero... ese capítulo yo creo que para algunas personas va a ser indignante, por cómo se utilizan los recursos del Estado a través del alquiler de una avioneta privada, con recursos tanto del gobierno federal como del gobierno local para trasladar a Luis Miguel e ir a ver a sus hijos con Aracely Arámbula y hacer una escala de 7 horas con costo al erario”.