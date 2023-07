Ale Capetillo, hija de Biby Gaytán y Eduardo ingresó al hospital en España, esto fue lo que pasó

Ale Capetillo de 23 años reveló que pasó unos días complicados al estar hospitalizada. La hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo pensó que sus malestares eran provocados por un golpe de calor, pero en realidad se trataba de un problema mayor del cual ya está siendo atendida.

La joven influencer compartió en redes sociales con sus seguidores una imagen desde el hospital, “chiquirrines, amo que estén al tanto. Me vine a hacer análisis porque me seguía sintiendo mal y con fiebre. Gracias a Dios no ha sido nada grave”, expresó y explicó qué fue lo que le pasó.

Qué le pasó a Ale Capetillo

“Hoy ha tocado descansar y no entienden lo difícil que es para mi descansar, el no hacer nada... Bueno en mi cabeza es no hacer nada, pero en realidad estoy cuidándome”. “El diagnóstico: no fue un golpe de calor, como todos lo pensamos, estoy malita del riñón, pero ya tengo antibiótico y ya voy a estar mejor, pero eso no lo vi venir”, agregó.

Ale Capetillo aconsejó a sus seguidores atenderse a tiempo para evitar complicaciones de salud como a ella le pasó, ya que días antes de hacerse estudios comenzó a sentirse mal, y pensó que se debía a las fuertes temperaturas, pero no fue así. Afortunadamente se encuentra mejor y recibiendo la atención médica necesaria para continuar con sus planes.

“Me tiró, pero todo fue porque lo dejé pasar mucho tiempo, desde hace ocho días que les dije que me sentía mal, lo dejé pasar mucho tiempo, antes de ir a checarme”. “Así que, si se sienten mal en estos momentos, váyanse directito al doctor, que les sirva de experiencia, definitivamente a mi sí me sirvió de experiencia. Y pues nada, lo que toca ahora es reposar, y esperemos que mañana sea un día en el que ya me sienta un poquito mejor y así consecutivamente”.

Actualmente, Ale Capetillo se encentra viviendo en España, donde está estudiando y trabajando. Además, recientemente debutó en el mundo de la moda, ya que es su gran pasión.