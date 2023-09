Alejandra Guzmán: las escalofriantes declaraciones que dio sobre su familia

Alejandra Guzmán rompió el silencio sobre los escándalos en los que ha estado envuelta su familia, principalmente sobre su complicada relación con su hija Frida Sofía.

En entrevista con Ventaneando, Alejandra Guzmán reveló que el distanciamiento con su única hija comenzó cuando decidió retirarle el apoyo económico.

“Empezó el distanciamiento cuando yo le quité el dinero. Cuando le dije quiero que generes tu carrera, que hagas algo de tu vida y ya no le gustó, es lo que más he querido, que salga adelante, que vuele, que vaya, que sea ella”, comentó.

Y aunque Alejandra no pierde la esperanza de arreglar las diferencias con su hija y lograr tener una buena relación lejos de los problemas, la cantante contó que Frida la golpeó en varias ocasiones y que fue su asistente quien la ayudó a salir de la casa en donde estaba en esos momentos, ya que no podían controlar a la joven.

Getty Images

“Sí, me golpeó, hubo varias. Había una persona que es Alejandra Covarrubias, que fue mi asistente hace mucho tiempo y ella fue la que se encargó de sacarme de la casa porque no podíamos controlarla”, contó Alejandra Guzmán.

Asimismo, la intérprete de “ten cuidado con el corazón”, mencionó que la agresión de Frida hizo que se quitara el apellido en redes sociales en señal del rencor que le guarda a su madre. “Yo creo que es parte de todo un resentimiento que surge en su corazón, no soy nadie para reclamárselo, pero lo hemos tocado el tema con doctores y en ciertas ocasiones hemos las dos pedido disculpas, pero creo que desde ahí la relación ya no es la misma”.

Cabe recordar que los conflictos entre madre e hija se agudizaron cuando la influencer denunció públicamente que su abuelo Enrique Guzmán la había tocado de manera inapropiada cuando era niña, y la rockera apoyó a su padre.

La hija de Silvia Pinal reveló que no fue la única víctima de agresión por parte de Frida Sofía, pues también golpeó a una de sus amigas, por lo que tuvo que internarla en un lugar donde le diagnosticaron que padece un trastorno de Border personality, por el cual se automedica.

“Alguna vez me hablaron que ella había golpeado a su amiga, yo estaba en rehabilitación y no quise salir porque no me lo recomendaron. Ahí fue la decisión de encerrarla en un lugar, aunque no quisiera y desde entonces creo que me agarró un resentimiento espantoso, no creo que se acuerde, lo borró de su mente”.

“Border personality, en la escuela la medicaban. Es un trastorno que, por ejemplo, te dicen, te amo pero te odio. Tienen diferentes maneras de actuar, de la nada, pueden estar muy felices o muy deprimidos... nunca hubo una regularización, siempre hubo un automedicamento”, agregó.

Frida Sofía y Alejandra Guzmán Getty Images

Finalmente, Alejandra Guzmán expresó su deseo de volver a empezar una buena relación entre madre e hija con Frida Sofía. “Siempre va a estar esa esperanza de volverla a ver, de volverla a abrazar, y de poder platicar muchas cosas. Creo que así es la mejor manera de volver a empezar. Pienso que el tiempo también ayuda a sanar las cosas. Siento que ha habido mucha gente que se ha aprovechado y ha manipulado esta situación, pero tengo que dejar que ella madure, y que ella se dé cuenta, que viva y tenga su fondo”.

Respecto a cómo sobrelleva los problemas en su vida, Alejandra dijo, “hago terapia, estoy con un neuropsiquiatra, estoy tomando antidepresivos. Hace dos años, con lo de mi hija, fue lo más duro para mí. Entonces creo que ya me estoy dando cuenta que puedo hacer para no dejar que hagan pedazos mi corazón”.

Alejandra Guzmán: las escalofriantes declaraciones que dio sobre su familia Getty Images

¿Qué dijo Alejandra Guzmán sobre la polémica de Apolo?

La famosa habló sobre la polémica de que Apolo no es hijo biológico de su hermano y confesó que fue un golpe muy duro para ella.

Hace unos meses se dio a conocer el resultado de una prueba de ADN que comprobó que el hijo de Mayela Laguna no es de Luis Enrique Guzmán, por lo que no lleva la sangre de la dinastía Pinal.

La cantante confesó que sigue encariñada con Apolo, sin embargo, su hermano sospechaba que el niño no era de su familia. “Mi mamá, mi hermano y yo pues sí estamos impactados, pero creo que por algo lo pusieron en nuestra familia, creo que de alguna manera le hemos sembrado mucho amor, lo recuerdo con mucho amor y algún día va a volver, así como yo volví a ver a mi papá y lo busqué porque siempre te queda esa intriga o ganas de saber, y yo creo que él tiene derecho a saber la verdad”.

“Ha sido duro ver el sufimiento de mi hermano, que el duelo que está viviendo haya sido de un día para otro y que te arranquen el corazón un amor tan grande”, añadió y reveló que su excuñada intentó extorsionar a su familia.