Ana Bárbara revela que José Emilio la traicionó “vendiendo información”

Ana Bárbara rompió el silencio sobre su distanciamiento y diferencias con José Emilio Levy, a quien cuidó tras el fallecimiento de Mariana Levy, la madre del joven.

La cantante de “Bandido” se conmovió hasta las lágrimas al expresar la decepción que vivió cuando José Emilio intentó vender una grabación de ella.

“Quiero ser clara y contundente con eso de una vez por todas. Si la situación con Emilio está como está es porque,-y él lo dijo y lo reconoció y solamente voy a hacer réplica de lo que él confesó porque yo lo confronté-, él fue a mi casa, que es casa de mis cinco hijos, y me grabó a mí y trató de vender la nota”, expresó en declaraciones retomadas por Venga la Alegría.

Ana Bárbara reiteró lo mucho que le dolió esta situación. “Es lo último que voy a hablar de esto, yo, tengo que poner espacio y lugar de cuando no me cuidan porque yo también soy humana, y me pongo triste, lloro, canto y bailo”, mencionó sobre el hecho de ser cuestionada.

“Hago todo, canto, compongo, les doy lo mejor de mí, los atiendo, pero siempre lo mismo”, añadió.

“No lo había querido decir porque ya estoy harta, pero no soy yo. Él vino a mi casa, que era su casa, y es un adulto y pregunten si alguna vez, lejos de pedirme perdón, fue y distorsionó todo con una bola de estupidec... para cambiar la atención a otra cosa, a otro lado. No, yo también soy humana y soy una madre dolida y mi pecho no es bodega. Se acabó, no voy a hablar más”, mencionó Ana con la voz quebrada.

La artista recalcó lo decepcionada que se siente por la acción de José Emilio. “Claro, cómo crees que se siente mi corazón, aprovecharse de eso, que soy vulnerable”.