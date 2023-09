Alejandra Guzmán revela qué desea de la herencia de Silvia Pinal

Alejandra Guzmán tiene muy claro que es lo que quiere que su mamá le herede. En una entrevista para “Ventaneando”, la cantante se sinceró sobre la herencia de Silvia Pinal y dejó claro que solo hay un objeto que desea que le deje.

“El cuadro de Diego Rivera, es lo único que quiero que me herede”, reveló Alejandra Guzmán, quien desea la pintura que el artista realizó en noviembre de 1956. El afamado muralista mexicano inmortalizó a la actriz cuando tenía 25 años en un cuadro que se conserva en la residencia de Pinal en la Ciudad de México, que tiene un valor de 3 millones de dólares.

De acuerdo con la versión de Silvia Pinal contada por ella misma, conoció al muralista mexicano por un amigo en común, un arquitecto que trabajaba en la casa de Silvia, y al conocerse, Rivera quedó impactado por la belleza de la intérprete, luego de una plática, el pintor se atrevió a decirle a Silvia que sería una gran musa para realizar un retrato al desnudo, pero la primera actriz no aceptó la propuesta, no obstante, prefirió modelar para algo más discreto. Así fue como Rivera comenzó la pintura con la actriz que lució un ajustado vestido negro. La jornada duró 3 meses y al entregarlo Pinal se mostró feliz.

Sin embargo, Alejandra Guzmán comentó que aparentemente la actriz no podría heredarlo porque la obra pertenecería al museo del artista.

“Ya vi que hay muchos pájaros en el alambre, dicen que no me lo puede heredar porque tiene que entrar al museo de Diego Rivera. Lo que no entiendo es que si se lo regaló a mi mamá, ¿por qué le sigue perteneciendo a Diego?, Si me lo deja a mí, pues todo bien. Que me lo regale a mí", insitió la hija menor de Pinal.

Por otro lado, aprovechó para aclarar que no está interesada en la mansión de Silvia Pinal que está ubicada en Jardines del Pedregal. una de las zonas residenciales más exclusivas y lujosas de la Ciudad de México, que según Sylvia Pasquel quedaría en manos de Alejandra, debido a que ella tiene el “poder adquisitivo para conservarla”.