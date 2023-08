Alejandro Camacho estrena romance y presenta a su nueva novia

El primer actor Alejandro Camacho nuevamente le abrió las puertas al amor y presentó a su nueva pareja con quien asistió a la develación de placa del espectáculo El manual de los hombres.

Camacho estuvo casado durante 25 años con la fallecida actriz Rebecca Jones, con quien tuvo un hijo, después ambos decidieron divorciarse y Alejandro inició una relación sentimental con la actriz Tere Salinas.

Alejandro Camacho reveló qué fue lo útimo que le dijo Rebecca Jones antes de morir Getty Images

Ahora, después de un tiempo soltero, Alejandro Camacho estrena romance con una mujer llamada Nancy Castro, quien lo conquistó a primera vista según contó el intérprete.

“Pues así la ví y le dije cómo te llamas y al principio no me peló y empezamos a platicar, así como lo hacen ustedes”.

Por su parte, Nancy Castro confesó en una entrevista presentada en el programa “Hoy”, qué es lo que más le gusta del actor. “Su forma de ser, guapísimo. Ya lo fui a ver al teatro, me encanta”.

Pese a que el actor de Cuna de lobos no compartió más detalles sobre su noviazgo, dejó en claro que está disfrutando al máximo de su relación. “Pues mira estaba ahorita platicando con Fernando Ciangherotti que podemos conocer mujeres como Nancy. Podemos tener amigos, divertirnos y pasarla bien sin hacerle daño a nadie, sin afectar a nadie. Pero mira mis amigos no necesitan explicaciones y mis enemigos no me las van a creer”, contó Alejandro.

Las últimas palabras de Alejandro Camacho a Rebecca Jones

Tras el lamentable fallecimiento de Rebecca, el actor Alejandro Camacho dio a conocer cómo fueron las últimas conversaciones que tuvo con su exesposa.

El famoso habló con la prensa sobre las últimas palabras que compartió con la madre de su hijo, a quien recientemente le hizo un homenaje durante una obra de teatro.

“No, no pude estar siempre con Rebecca con todo lo que estuve haciendo de trabajo, ¿a qué hora?. Pero sí nos escribíamos. Hablábamos de nuestro hijo, que es fregón, (es músico, hace música padre, de que es guapo, de que es libre, independiente y platicábamos del teatro, de cine, de alguna novela de escritores”, reveló en entrevista.

A pesar de que estaban separados, Alejandro Camacho reconoció el profundo duelo que vive por la muerte de Rebecca Jones, quien fue su gran amor hasta antes de su divorcio, y dijo que continúa trabajando y apoyando a su hijo.

“Uno debe seguir viviendo, ¿qué otra?, no tenemos otra arma más que una actitud positiva ante las circunstancias difíciles de la vida. Me duele muchísimo el fallecimiento de Rebecca”.