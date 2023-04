Alejandro Camacho reveló qué fue lo último que le dijo Rebecca Jones antes de morir

El actor Alejandro Camacho dio a conocer cómo fueron las últimas conversaciones que tuvo con su exesposa Rebecca Jones, con quien estuvo casado durante 26 años.

A unas semanas de la muerte de la actriz Rebecca Jones, su exesposo habló con la prensa sobre las últimas palabras que compartió con la madre de su hijo, a quien recientemente le hizo un homenaje durante una obra de teatro.

“No, no pude estar siempre con Rebecca con todo lo que estuve haciendo de trabajo, ¿a qué hora?. Pero sí nos escribíamos. Hablábamos de nuestro hijo, que es fregón, (es músico, hace música padre, de que es guapo, de que es libre, independiente y platicábamos del teatro, de cine, de alguna novela de escritores”, reveló en entrevista.

A pesar de que estaban separados, Alejandro Camacho reconoció el profundo duelo que vive por la muerte de Rebecca Jones, quien fue su gran amor hasta antes de su divorcio, y dijo que continúa trabajando y apoyando a su hijo.

“Uno debe seguir viviendo, ¿qué otra?, no tenemos otra arma más que una actitud positiva ante las circunstancias difíciles de la vida. Me duele muchísimo el fallecimiento de Rebecca”.

Afortunadamante, tras su divorcio, ambos lograron tener una relación cordial y de respeto sobre todo por el bienestar de su hijo Maximiliano.

Finalmente, Alejandro Camacho confesó cuáles son sus mayores temores en la vida. “Le tengo miedo al dolor, a la enfermedad, pero a la vejez o a la muerte no, ya estoy viejo; a la muerte la he representado tantas veces, a mí se me hace que es una mujer hermosísima, preciosa, a la que le dices sí llévame mamita, llévame”, concluyó.