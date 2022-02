Alejandro Speitzer critica las aspiraciones políticas de Roberto Palazuelos

El famoso actor y empresario Roberto Palazuelos, busca ser gobernador de Quintana Roo, sin embargo, esta noticia ha recibido críticas a las que él mismo respondió.

Por Redacción CARAS

Hace unos días, el empresario Roberto Palazuelos obtuvo su registro como precandidato a la gubernatura del estado de Quintana Roo. En tanto, sus aspiraciones políticas han generado controversia, después de que publicara un video en sus redes sociales donde citó una frase del líder pacifista Mahatma Ghandi, “Si tengo fe en que soy capaz de hacerlo, adquiriré seguramente la capacidad de realizarlo, aunque no la tuviera al comenzar”.

El actor Alejandro Speitzer de 27 años de edad, originario de Culiacán, Sinaloa, se pronunció en Twitter citando el video de Palazuelos y expresó, “Roberto, México vive momentos críticos en los que la fe no basta para solucionar los problemas por los que atravesamos. Quisiera hacerte reflexionar sobre tu candidatura, necesitamos gente preparada, y que predique con el ejemplo. Tu no cumples con ninguna de estas dos”.

Roberto, México vive momentos críticos en los que la fé no basta para solucionar los problemas por los que atravesamos.

Quisiera hacerte reflexionar sobre tu candidatura, necesitamos gente preparada, y que predique con el ejemplo. Tú no cumples con ninguna de estas dos. https://t.co/te1zf79OnR — Alejandro Speitzer (@a_speitzer) January 12, 2022

Por otro lado, Roberto no se quedó callado y respondió al comentario de Speitzer en un programa de televisión. “La verdad ni lo conozco al tipo, no sé ni quien sea. En mi vida había oído su nombre y ni se cómo sea. Luego me mandas una foto para saber cómo es”, dijo en una entrevista donde le cuestionaron qué pensaba respecto a la crítica de Speitzer.

“Nadie es monedita de oro para caerle bien a todos y en la política siempre hay negros y blancos, siempre hay gente que está a favor y en contra”, agregó.

Ayer, el actor celebró su cumpleaños 55 y en sus redes sociales dijo, “El mejor regalo de todos es saber que está por amanecer en Quintana Roo y las cosas van a cambiar. Gracias por su apoyo, solo juntos lograremos el objetivo”, dirigiéndose a la asamblea y militancia del partido por el que contenderá.