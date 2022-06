Alex Fernández celebra su primer Día del Padre (FOTOS)

El hijo de “El Potrillo”, compartió una enternecedora imagen junto a su esposa Alexia Hernández y su hija Mía.

La segunda nieta de Alejandro Fernández cumplió 3 meses de edad y sus padres Alex Fernández y Alexia Hernández, compartieron tiernas imágenes en sus redes sociales para felicitar a su primogénita Mía.

Alex se ha mostrado de lo más feliz tras la llegada de su bebé y este domingo festeja su primer Día del Padre. El nieto del fallecido Vicente Fernández, compartió una imagen junto a su esposa y su bebé en brazos y en el pie de la publicación escribió, “mi primer día del padre. No hay palabras para describir lo que siento, solo les quiero dar las gracias por haberme convertido en el hombre más feliz del mundo. Los amo como no se pueden imaginar. Mis leonas”.

Por su parte, su esposa Alexia compartió fotografías de los momentos más entrañables de Alex con Mía y expresó, “feliz día del padre. Gracias por ser el mejor papá para Mía. Me derrito cuando los veo juntos y ella se derrite por ti. Te amamos charro”.

Por otro lado, Alex felicitó a su papá y le dedicó un mensaje especial, “gracias, por ser el gran papá que eres y por todo el amor que me has dado, estoy muy orgulloso de ser tu hijo. Te amo, espero que un día Mía me llegue a amar tanto como yo te amo a ti”.

