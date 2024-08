Alex Rodríguez, expareja de Jennifer López, vive unas vacaciones de ensueño con su nueva novia

Mientras Jennifer López y Ben Affleck están a poco de terminar su matrimonio, la expareja de la cantante, Alex Rodríguez vive unas vacaciones de ensueño con su nueva novia, Jaclyn Cordeiro.

El empresario y su pareja se encuentran de viaje por Italia, donde primero celebraron su cumpleaños en un yate junto con familiares y amigos.

Ahora, van rumbo a otros lugares del país europeo por tierra y mar, como el Lago Como, dejando unas estampas de lo más románticas.

Como si de una luna de miel se tratase, los enamorados posan al atardecer, de ruta en el mar e incluso haciendo ejercicio en la popa del barco.

Alex ha llegado a reconocer estar pasando por uno de los mejores momentos de su vida y Jaclyn ha tenido mucho que ver en ello.

¿Por qué terminaron Jennifer López y Alex Rodríguez?

Jennifer López y Alex Rodríguez comenzaron su relación en 2018, sin embargo, la pareja anunció su ruptura en abril de 2021 tras cuatro años de relación y un compromiso de boda.

La pareja emitió un comunicado conjunto al programa Today para anunciar la ruptura.

“Nos hemos dado cuenta de que somos mejores como amigos y esperamos seguir siéndolo”, decía. “Continuaremos trabajando juntos y apoyándonos mutuamente en nuestros negocios y proyectos compartidos.

Luego de la ruptura con JLo llegó Jaclyn

Alex Rodriguez admitió que vivió un momento complicado tras su ruptura con Jennifer Lopez, según reconoció en una nueva publicación de Instagram en la que reveló que gracias a su novia Jaclyn Cordeiro logró superarlo.

“Mi familia señaló que me veía poco saludable. No es lo que quieres oír, pero sabía que no era mi mejor versión”, confesó, revelando así que fue su familia la que le hizo darse cuenta de su estado.

Pero para ponerle remedio a esta situación, Arod hizo algunos cambios clave en sus hábitos del día a día. Entre ellos, reducir su consumo de carne roja y comer más vegetales, practicar el ayuno intermitente y dar caminatas nocturnas.

“Pequeños cambios que llevaron a grandes resultados, y me siento mejor que nunca”, comentó. “Gracias a Jaclyn Cordeiro por ser mi guía y mi apoyo. Me entrenaste para permanecer dedicado, motivado y mejorar cada día”.

La novia de Alex Rodriguez es una gurú fitness canadiense con su propio programa de acondicionamiento físico. Además, en su cuenta de Instagram señala que es empresaria, experta en fitness, modelo y escritora.

