Alexis Ayala se reinventa y vuelve a la televisión en “Si nos dejan”

Después de dos años sin hacer televisión, Alexis Ayala vuelve a la pantalla con su personaje “Sergio Carranza” en la telenovela “Si nos dejan”.

Por Diana Laura Sánchez

Tras el estreno de “Si nos dejan” en Estados Unidos, el exitoso melodrama llegó a México y para el actor Alexis Ayala este nuevo proyecto ha sido la novela que más aprendizaje le ha dejado en su vida al sentirse útil nuevamente después de los dos años que estuvo fuera de los foros tras haber sufrido un infarto.

“Me enfoqué más en la parte personal. Hay que darnos cuenta que no somos a lo que nos dedicamos, eso no es la persona, hay que saber dividir esa parte, a qué me dedico y qué soy, es muy fácil confundirse en esta carrera porque te paga con muchas cosas y el reconocimiento de la gente o la fama hace que todos nos mareemos, el que diga que no se marea está mintiendo, todos nos mareamos, pero también de repente te caes del ladrillo y esas caídas son muy fuertes hasta que no entiendas que es un trabajo”, dijo Ayala.

REGRESA A LA TELEVISIÓN

El haber hecho este nuevo proyecto no solo representa una gran satisfacción profesional para el actor de 56 años sino también su reinvención en el ámbito personal. “Empiezo a estar en paz conmigo, también, encontré a la persona que me acompaña hoy en día, nos vimos en una sola escena de la telenovela y hasta el día de hoy estamos juntos y no nos hemos separado”.

Alexis nos platica que ahora se enfoca a diario en hacer mejor las cosas, permitirse sentir sus emociones y disfrutar cada momento tras haber sobrevivido a un infarto y al Covid-19. “Caí en una depresión terrible, subí de peso, no me daban trabajo, no me sentía con ánimos de muchas cosas y empecé a tener una búsqueda conmigo mismo sobre qué era lo que quería”.

“Todos tenemos malas rachas, pero no debemos de buscar las cosas fuera de nosotros, sino dentro, nuestra mejor aliada y peor enemiga va a ser nuestra mente, a veces somos muy catastróficos y nos vamos al extremo. Hay que verse al espejo para vernos y darnos cuenta qué es lo que nos pasa”.

Aunque para Ayala no ha sido fácil lo que sucedió, mantiene la mejor actitud para enfrentar cualquier obstáculo y seguir creciendo. “Crecer duele, pero es maravilloso y alegre cuando te das cuenta de que vas haciendo lo que amas en tu vida”.

“SI NOS DEJAN”

La telenovela dirigida por Luis Manzo y Carlos Cock cuenta una historia en la que “Sergio Carranza”, no es un hombre bueno ni malo, sino un ser humano que se equivoca en muchas cosas, es el periodista más importante y al tener éxito no se ha preocupado de nada más, tiene el matrimonio “perfecto” y a la vez una amante joven, sin embargo, cuando tropieza se le viene todo abajo porque no sabe qué hacer.

