Amaia Montero sorprende a sus fans: reaparece en redes y luce irreconocible

La última fotografía de Amaia Montero, exvocalista de La Oreja de Van Gogh, ha sorprendido a sus fans por su radical cambio.

La cantante española ha sido blanco de comentarios, críticas y mucha preocupación desde hace años por su estado de salud, pues incluso tuvo que ser internada en un centro de rehabilitación para tratar sus problemas de depresión, además de encender las alarmas en más de una ocasión con los mensajes desalentadores que llegó a compartir.

Afortunadamente, desde hace un tiempo se le ha visto mucho mejor, de hecho, en julio de este año sorprendió al mundo al acudir como invitada a un concierto de Karol G donde interpretó el tema ‘Rosas’, luego de dos años de no actuar en público.

Amaia Montero Instagram @amaiamonterooficial

Amaia Montero sorprende con radical cambio

El locutor de radio de Los 40 Principales, Tony Aguilar, publicó una foto en instagram de Amaia Montero con motivo de su colaboración en la iniciativa Guitarras Solidarias, la cual busca recaudar fondos para apoyar a los afectados por la DANA en España.

Varios músicos donaron su guitarra, entre ellos, la exvocalista de La Oreja de Van Gogh, las cuales serán subastadas el próximo mes y todo lo recaudado irá para los damnificados en Valencia.

“Muchas gracias amiga Amaia Montero por firmarnos tu guitarra Admira para #GuitarrasSolidariasPorLaDana”, escribió el locutor.

Más allá de la generosidad de la cantante, llamó la atención su renovado aspecto con el cabello más rubio, las cejas marcadas y una sonrisa. La intérprete posó con un suéter verde, uñas grises y el cabello suelto.

Algunos internautas han comparado la nueva imagen de Amaia Montero con Karol G, señalando que el cabello rubio y las cejas más oscuras son muy parecidas.

A esta iniciativa se han sumado otros artistas como Alejandro Sanz, Hombres G, La Oreja de Van Gogh, Camilo, Alex Ubago, entre muchos otros.

Amaia Montero lejos del espectáculo

En 2007, la cantante anunció su salida de La Oreja de Van Gogh luego de once años en el proyecto, y aunque la banda siguió junto a Leire Martínez, quien recientemente también dejó la banda, Amaia Montero se alejó del ojo público.

La intérprete tuvo un breve periodo como solista, pero sus problemas de depresión pusieron un alto en su carrera y en más de una ocasión causó tremenda preocupación por sus mensajes y hasta su aspecto.

En 2018 también causó revuelo por su imagen en la gala de la entrega de Premios Dial en Tenerife, donde algunos internautas aseguraron que su rostro lucía completamente diferente.

Sin embargo, en 2022 provocó la preocupación del mundo al compartir imágenes en su cuenta de Instagram donde aparecía triste y despeinada, además, colocó un mensaje que alarmó a sus seguidores.

“Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido ¿de qué me sirve la vida?”, escribió.

Afortunadamente, hoy en día luce muchísimo mejor, más feliz y plena, por lo que sus fans esperan ansiosos por verla de nuevo en los escenarios.