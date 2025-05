Amber Heard anuncia el nacimiento de sus gemelos, ¿quién es el padre?

“El Día de la Madre de 2025 será uno que nunca olvidaré. Este año estoy más que encantada de celebrar la culminación de la familia que me he esforzado por construir durante años. Hoy comparto oficialmente la noticia de que he dado la bienvenida a mellizos a la pandilla Heard”, escribió Amber Heard en Instagram con una adorable foto de sus hijos recién nacidos, aunque optó por no mostrar su rostro, enfocó únicamente los pies de los pequeños que se encontraban recostados junto a su hermana mayor, Oonagh Paige, de 4 años de edad, quien nació mediante gestación subrogada.

“Convertirme en madre por mi cuenta y bajo mis propios términos, a pesar de mis propios problemas de fertilidad, ha sido la experiencia más humilde de mi vida”, dijo la actriz que destacó que su hija mayor está emocionada de tener nuevos hermanitos.

Tras la batalla legal que enfrentó contra su ex Johnny Depp, ahora Amber Heard está enfocada en su maternidad, viviendo en Madrid, España, lejos de los reflectores.

Después de un largo tiempo sin apariciones públicas, la actriz de Aquaman reapareció en redes sociales para compartir que se convirtió nuevamente en madre.

Heard incluyó un agradecimiento en su mensaje, “estoy eternamente agradecida por haber podido elegir esto con responsabilidad y cuidadosamente. A todas las mamás, donde quiera que estén hoy y como sea que hayan llegado hasta aquí, mi familia de ensueño y yo estamos celebrando con ustedes. Amor siempre”.

Cabe mencionar que hace unos meses, la famosa reveló que esperaba un hijo, sin embargo, se desconocía que se trataba de gemelos, hasta ahora que dio la gran sorpresa en el Día de las Madres en Estados Unidos.

¿Quién es el padre de los hijos de Amber Heard?

Muchos se han preguntado quién es el padre de los hijos de Amber Heard. Su primera hija nació en 2021, y ha abrazado la maternidad de manera independiente sin la necesidad de un padre.

La famosa ha optado por formar una familia a través de métodos alternativos. Según fuentes cercanas a la actriz, citadas por el medio Page Six, Heard enfrenta problemas de fertilidad que le impiden concebir de manera biológica, por lo que nuevamente recurrió a la gestación subrogada para ser madre.

En este proceso una mujer gesta al bebé de otra persona. En el caso de su primera hija, Amber confirmó indirectamente este método al hablar de su decisión de ser madre, sin revelar detalles sobre el donante del esperma.

La actual pareja de Amber es Bianca Butti, una directora de fotografía y productora estadounidense. Su relación comenzó a ser noticia en 2020, cuando fueron vistas juntas en repetidas ocasiones.

Butti ha recibido el apoyo de Heard al enfrentar un diagnóstico de cáncer de mama. Asimismo, la actriz fue apoyada por ella durante los años del juicio contra Depp.