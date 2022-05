Exclusiva Ana Claudia Talancón se convertirá en madre por medio de la adopción

Ana Claudia Talancón protagoniza nuestra portada del mes de mayo y, en el marco del Día de las Madres, habla de la adopción, una decisión que la actriz tomó con tal de cumplir su sueño de ser mamá.

Por Cecilia Morales Andere

Fotos Bryan Flores

Por primera vez, Ana Claudia Talancón habla sobre su vida privada y en esta ocasión nos cuenta su faceta más íntima y los retos, tratamientos y procesos por los que pasó al enfrentarse a un tema de infertilidad. “Sé que me pude haber embarazado de forma natural, antes, pero mi pareja me decía que mejor nos esperáramos un año para disfrutar, lo que por mucho tiempo no pude hacer, por estar siempre con proyectos de trabajo”.

En una entrevista muy especial, la actriz de 42 años, nos cuenta que se sometió a diversos tratamientos médicos en Estados Unidos y dentro de nuestro país, tales como la extracción y fecundación de óvulos, ultrasonidos, análisis de seguimiento folicular y muchos más. Lo antes mencionado, luego de haber estado en un par de relaciones -una de cinco años y otra de 24 meses- con las cuales se dio cuenta de que su deseo de formar una familia y convertirse en madre iba más allá de entablar un lazo amoroso con un hombre.

La fortaleza y resiliencia, su motor

Para Ana Claudia, vivir todos los procesos sola fue muy duro pues siempre siguió al pie de la letra las instrucciones médicas, desde tomarse cualquier cantidad de suplementos, realizar pequeños rituales de energía para elevar sus vibraciones y sostener una actitud positiva hasta cuidar escrupulosamente su alimentación, “pero cuando me daba cuenta qué no había pegado el tratamiento, la derrota era total, llegué a decepcionarme mucho de mí misma. No sabía cómo acomodar tantos sentimientos si en mi vida todo se me había dado de una forma linda”.

La maternidad: un amoroso deseo

Desde hace un par de años, Ana Claudia dedica parte de su tiempo conviviendo con menores de la Fundación Aquí nadie se rinde. Con ellos comparte las tardes, juega y convive por unas horas; su entrega es total y la satisfacción es enorme. Fue por ello quizá, que creció su deseo de convertirse en madre. “Acabo enamorándome de estas almas puras”.

Es así, como ha abierto el diálogo hacia uno en el que hoy cabe la posibilidad de ser madre mediante la adopción. “Sé que vivir con uno o varios chiquitos va a ser increíble. Siempre quise tener tres hijos, aunque hoy creo que debo empezar por uno y poco a poco ir formando mi familia”. De esta manera y apostando por su sueño y dejando volar su imaginación hacia un futuro que anhela sea cercano, hoy asegura que arropará a sus hijos hasta que tengan edad para volar y que “por supuesto -si estoy trabajando- me acompañarán a los llamados y pasaremos juntos el mayor tiempo posible”.

