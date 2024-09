Andrea Bocelli rompió el silencio y habló del accidente que lo dejó ciego: su emotivo relato

Andrea Bocelli habló de propia voz sobre la razón que lo dejó sin vista desde pequeño. Durante el Festival Internacional de Cine de Toronto se estrenó el documental Andrea Bocelli: Because I Believe, en el que se habla sobre la vida del cantante italiano.

Dirigido por Cosima Spender, el biopic aborda detalles sobre el tenor que hasta el momento eran totalmente desconocidos. Uno de estos fue cuando Bocelli perdió la vista, una época que a decir del cantante fue muy dura.

“Cuando era niño, me consideraban extremadamente miope. Podía ver todo, pero de cerca. Recuerdo muy bien el mundo que veía en ese entonces. Los colores, las texturas. Todo. ¿Cómo podría olvidar esos recuerdos?”, platica Bocelli en el documental.

Así fue cómo Andrea Bocelli perdió por completo la vista

El hermano del cantante, Alberto, también participa en el filme y narró que a los de 3 años y medio, Bocelli fue operado 13 veces en Turín por un glaucoma congénito, lo que fue “una tortura”, situación que no mejoró como se esperaba por lo que fue enviado a un internado para personas con discapacidad visual.

“A los 7 años, Andrea fue enviado a un internado para personas con discapacidad visual porque ninguna escuela local lo aceptaba. Solamente venía a casa en vacaciones y durante el año lectivo, íbamos a visitarlo una vez al mes”, detalló Alberto.

Bocelli recuerda esa etapa, como la “peor de su vida”, pues allí tuvo el accidente que le arrebató la vista por completo.

“En el internado, solíamos jugar fútbol y un día me tocó ir a la portería. No sé por qué porque yo no había atajado nunca y, claramente, esa fue la primera y única vez que me tocó ser portero en toda mi vida. La pelota me golpeó en la cara y, a raíz del golpe, tuve una hemorragia... El resto es historia”, declaró. “Fue entonces cuando cayó la oscuridad”, añadió Alberto.

En 2010, Bocelli contó que el origen de su discapacidad fue una apendicitis que su mamá, Edi Bocelli, tuvo durante el embarazo y por la que le recomendaron abortar, sin embargo, la mujer se negó a hacerlo y, lejos de culparse por el accidente que cegó a su hijo, lo motivó a salir adelante y ser autosuficiente.

El camino al éxito de Andrea Bocelli

El documental también narra cómo fue que el italiano superó su pánico escénico y se convirtió en uno de los cantantes más famosos del mundo.

“Sufrí pánico escénico durante muchos años. Un miedo que no se puede expresar con palabras. Una ansiedad incontrolable. Unas palpitaciones terribles que no me abandonaban, ni siquiera en el escenario. Me duraban todo el concierto, hasta el último tema. Esto sucedía porque mi técnica no era perfecta”.

Situación que cambió cuando conoció a Luciano Pavarotti. “Cuando ensayé por primera vez con este gran artista, me di cuenta de que no le costaba nada. Fue entonces cuando me di cuenta de que él tenía una técnica perfecta y yo no. Hoy, gracias a la conciencia técnica que he adquirido con mucho esfuerzo, estoy haciendo hincapié en esto con mucho trabajo y ya no tengo ese tipo de ansiedad”.

