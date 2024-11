Andrea Legarreta habla sobre los planes de maternidad de su hija Mía Rubín

Andrea Legarreta confesó que le gustaría convertirse en abuela muy pronto. En un encuentro con los medios, la conductora comentó, “yo los veo muy enamorados, son una pareja muy bonita y creo que así tiene que ser el amor, no es de otra forma. A veces puede haber una discusión o diferencias, pero ellos están viviendo su historia de una manera muy bonita apoyados por nosotros”.

“Me gustan las historias lindas de amor y de respeto, creo que así ha sido con ellos. Además, los dos chambeadores, tienen hambre de triunfo... también conectan por ese lado”.

La famosa reiteró su apoyo a la pareja y confesó que le gustaría convertirse en abuela muy pronto. “Ahorita entre broma y broma yo le digo a Mía: ‘por favor, dame un nietecito. Mira, tú me das el nieto y yo te lo cuido y tú te vas. ‘Me dice: ‘Mamá, ¿cómo crees?, estoy muy chiquita”.

Con esto, Andrea Legarreta dejó claro que uno de sus mayores deseos en convertirse en abuela y además dijo que estaría feliz si Mía se casa con el torero. “Cuando eso llegue a suceder, estaría padrísimo, porque hoy por hoy, ella está feliz, hacen una pareja muy bonita. Como familia los conocemos, los queremos”.

El romance de Mía Rubín y Tarik Othón va viento en popa pese a los rumores que han enfrentado sobre una presunta propuesta de matrimonio en Europa y un embarazo. Los enamorados disfrutaron de unas felices vacaciones por Grecia, que de inmediato desataron rumores de que habían dado el siguiente paso en su relación.

Tras lo sucedido, la hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín sostuvo un encuentro con medios en una alfombra roja, donde fue cuestionada al respecto.

“Ya me estaban casando y embarazando, ya habían dicho que me había fugado, boda secreta, nada de eso. Sin duda muy feliz, muy enamorada, pero nada más, hasta ahí. Me encantaría ser mamá, es uno de mis grandes sueños, pero en unos añitos... me gustaría tener como cuatro hijos”, manifestó la joven que aclaró que no está pensando en formalizar su relación por el momento.